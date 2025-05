UKGC: al via l’iniziativa “Consumer Voice” per ascoltare le esperienze dei giocatori

La Gambling Commission del Regno Unito ha presentato un nuovo e migliorato framework “Consumer Voice”, che segna un importante passo avanti nel modo in cui l’autorità di regolamentazione ascolta e comprende le esperienze dei giocatori d’azzardo nel paese.

Il nuovo framework amplia le capacità di ricerca della Commissione introducendo quattro fornitori di servizi di ricerca specializzati, ognuno dei quali apporta competenze uniche. Questo cambiamento consente alla Commissione di approfondire le opinioni, le motivazioni e i comportamenti dei consumatori di gioco d’azzardo, inclusi quelli appartenenti a gruppi sottorappresentati o più difficili da raggiungere, come le persone che giocano d’azzardo con prodotti specifici, particolari gruppi demografici e coloro che subiscono conseguenze negative dal proprio gioco d’azzardo o da quello altrui.

Con il nuovo framework, il programma Consumer Voice sarà ora supportato da:

Yonder Consulting – specialisti nella ricerca con metodologia mista;

The Behavioural Insights Team – esperti in ricerca sperimentale e comportamentale;

Humankind Research – esperti qualitativi con particolare attenzione a un pubblico difficile da raggiungere;

Savanta – fornitori di ricerca rapida ed economicamente vantaggiosa.

Ogni fornitore ha firmato un contratto biennale, con possibilità di proroga fino al 2029.

“Questo nuovo quadro ci offre maggiore agilità e portata che mai”, ha dichiarato Laura Carter, Responsabile della Ricerca della Gambling Commission. “Con questi quattro partner, siamo meglio attrezzati per commissionare ricerche di alta qualità in tempi rapidi e utilizzare una gamma di approcci per rispondere alle tendenze o ai rischi emergenti man mano che si sviluppano. Il programma Consumer Voice è fondamentale per garantire che le nostre decisioni siano basate sulle esperienze vissute da tutti i consumatori e sulle realtà in continua evoluzione del gioco d’azzardo”.

Consumer Voice integra l’Indagine sul Gioco d’Azzardo per la Gran Bretagna (GSGB) della Commissione offrendo un approccio flessibile e mirato alla raccolta di informazioni. Consente alla Commissione di approfondire questioni specifiche, testare nuove idee e monitorare il sentiment dei consumatori nel tempo.

Solo nel 2024, il programma ha coinvolto oltre 10.000 consumatori di gioco d’azzardo. Studi precedenti hanno affrontato temi come i controlli del rischio finanziario, gli incentivi bonus e il gioco d’azzardo durante la crisi del costo della vita.

