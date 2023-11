UK: una settimana per riflettere sul gioco sicuro

In UK è in pieno corso di svolgimento la settima edizione della Safer Gambling Week (13 al 19 novembre). Organizzato dal Betting and Gaming Council (BGC), dalla BACTA e dalla

In UK è in pieno corso di svolgimento la settima edizione della Safer Gambling Week (13 al 19 novembre).

Organizzato dal Betting and Gaming Council (BGC), dalla BACTA e dalla Bingo Association, questo evento mira a intensificare gli sforzi nella promozione del gioco d’azzardo responsabile. L’obiettivo è mostrare gli strumenti che consentono ai clienti di mantenere il controllo delle proprie attività di gioco e fornire assistenza a coloro che cercano aiuto e consigli.

Il sottosegretario al DPCM Stuart Andrew ha dichiarato: “La Safer Gambling Week è un buon promemoria del lavoro già in corso da parte del governo, dell’industria e dell’autorità di regolamentazione per prevenire i danni legati al gioco d’azzardo. Le misure delineate nel nostro Libro bianco aiuteranno a proteggere coloro che sono più a rischio, consentendo al stesso tempo a coloro che scelgono di giocare di farlo in sicurezza”.

L’ amministratore delegato della Gambling Commission, Andrew Rhodes , ha aggiunto: “La sicurezza dovrebbe essere sempre al centro di tutto il gioco d’azzardo. Ma la Safer Gambling Week offre l’opportunità unica di attirare ancora più attenzione sulla sua importanza. Fornisce anche agli operatori l’opportunità di condividere le migliori pratiche e garantiranno alle persone le operazioni di gioco più sicure al mondo”.

La campagna annuale si basa sul successo degli anni precedenti, con l’evento del 2022 che testimonia un aumento sostanziale dei conti che in cui sono stati fissati limiti di deposito. Oltre 200.000 conti hanno fatto questo nel mese di ottobre, segnando un aumento del 12,5% rispetto all’anno precedente. In particolare, il 61% di questi hanno fissato limiti per la prima volta.

L’uso degli avvisi di controllo sulla durata del gioco è salito alle stelle con un impressionante 300%. La Safer Gambling Week ha inoltre infranto i precedenti record dei social media, generando quasi 30 milioni di impressioni su Twitter, Facebook e Instagram, con un aumento del 21% rispetto al 2021.

Le iniziative promosse durante la settimana incentivano ancora l’uso dei limiti di deposito del timeout e dei servizi di autoesclusione.

Michael Dugher, amministratore delegato del Betting and Gaming Council, ha affermato: “ La Safer Gambling Week è ormai un evento ben consolidato, che promuove gli strumenti fondamentali per il gioco d’azzardo più sicuro, che sono disponibili solo nel settore regolamentato delle scommesse e dei giochi e offre aiuto a coloro che ne hanno bisogno. Fondamentale è il nostro impegno a fornire ai clienti le conoscenze e gli strumenti per scommettere in sicurezza”.

