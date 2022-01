UK. Sospensione della licenza e multa da 3,8 milioni £ per Genesis Global

Genesis Global Limited, che gestisce 14 siti Web è stata sospesa dall’attività in Gran Bretagna e multata per 3,8 mln di £ dopo che le indagini hanno rivelato una significativa

Genesis Global Limited, che gestisce 14 siti Web è stata sospesa dall’attività in Gran Bretagna e multata per 3,8 mln di £ dopo che le indagini hanno rivelato una significativa responsabilità sociale e fallimenti nell’applicazione delle norme contro il riciclaggio di denaro.

Tre mesi dopo, la sospensione è stata revocata a seguito di significativi miglioramenti della conformità aziendale, ma l’indagine della Commissione è proseguita e oggi si è conclusa con una multa di 3,8 milioni di sterline, un avvertimento e una condizione di licenza aggiuntiva che richiedeva un ulteriore controllo.

Helen Venn, Direttore Esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “Tutte le aziende di gioco d’azzardo dovrebbero prestare molta attenzione a questo caso. La Commissione utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire la sicurezza dei consumatori e ciò si estende fino all’arresto effettivo di un’impresa. Il mancato rispetto delle regole volte a mantenere il gioco d’azzardo sicuro e libero dalla criminalità non sarà mai un’opzione commerciale praticabile per le aziende di gioco d’azzardo in Gran Bretagna”.

L’azienda è colpevole di non esser intervenuta nei confronti di un giocatore che aveva speso £ 245.000 in tre mesi. Tre giorni dopo l’inizio delle giocate del cliente, Genesis sapeva che si trattava di un’infermiera del SSN che guadagnava £ 30.000 all’anno.

Non ha messo in atto alcuna azione di gioco responsabile significativa per stabilire l’accessibilità economica di un altro cliente che ha perso £ 197.000 in sei mesi. Lo stesso giorno in cui il cliente ha chiuso il suo conto, affermando che voleva trascorrere più tempo con la sua famiglia, le è stato permesso di aprire un altro conto con l’azienda stessa e depositare £ 200

Non è intervenuta nei confronti di un giocatore che aveva perso £ 234.000 in un periodo di sei settimane.

