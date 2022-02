UK. Skeith (AEO): “Le fiere nel Regno Unito sono sicure e protette”

“Le fiere nel Regno Unito sono sicure, protette e aperte al business”, afferma l’amministratore delegato di AEO Chris Skeith.

Chris Skeith, amministratore delegato dell’Association of Event Organisers, i cui membri organizzano oltre 1.700 eventi commerciali e per i consumatori in tutto il mondo, ritiene che l’allentamento delle normative Covid del governo e l’ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio (in vigore dall’11 febbraio) dimostri che le fiere con sede nel Regno Unito sono aperte al commercio e offrono un benvenuto sicuro a visitatori ed espositori di tutto il mondo.

Mentre gli organizzatori di ICE London completano i preparativi finali per ospitare 450 espositori di livello mondiale leader del settore che torneranno dopo un’assenza forzata di due anni, Chris Skeith ha confermato: “Grazie al successo del programma di vaccinazione, il Regno Unito è leader mondiale in termini di riapertura, ed è molto aperto per le attività.

Gli organizzatori continuano a utilizzare le All Secure Guidelines, precedentemente approvate dai funzionari governativi, che è un approccio dinamico di valutazione del rischio per creare ambienti sicuri per i clienti. La ricerca sulla sede indica che i clienti si sentono al sicuro e, sebbene non sia un requisito obbligatorio, molte iniziative come una migliore ventilazione e regimi di pulizia migliorati sono ora una pratica standard. I feedback ricevuti dai membri che hanno organizzato eventi indicano una grande quantità di domanda repressa da parte degli acquirenti e, sebbene gli spettacoli siano comprensibilmente inferiori rispetto a prima della pandemia, i punteggi di soddisfazione e i tassi di riprenotazione sono in molti casi più alti rispetto a prima di marzo 2020”.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Coloro che intendono partecipare all’ICE London, considerata dai professionisti una delle principali fiere commerciali del Regno Unito, dovrebbero essere incoraggiati e rassicurati sul fatto che molti spettacoli si stanno già svolgendo in sicurezza ed efficacemente in tutto il Regno Unito e hanno generato una risposta estremamente positiva da parte di acquirenti e venditori allo stesso modo.

Con la ricerca AEO che conferma che quasi sette acquirenti su dieci (69%) consiglieranno i marchi con cui si sono impegnati durante gli eventi, non c’è dubbio che il ritorno di persona rappresenta una grande opportunità per le imprese e le industrie di riprendersi dopo un torrido due anni.”

ICE London (12-14 aprile 2022, ExCeL London) è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e presenta creatori di giochi, distributori, operatori, rivenditori, associazioni di categoria, organismi strategici e regolatori. Per registrarsi visitare: www.icelondon.uk.com.

