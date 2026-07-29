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UK, Sarah Fox entra nel team esecutivo della Gambling Commission

La Gambling Commission annuncia l’ingresso di Sarah Fox nel proprio Executive Team. Fox, dirigente senior del Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), sarà trasferita in distacco presso l’Autorità

29 Luglio 2026

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La Gambling Commission annuncia l’ingresso di Sarah Fox nel proprio Executive Team. Fox, dirigente senior del Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), sarà trasferita in distacco presso l’Autorità britannica per guidare le attività legate alle politiche, alla ricerca e alle statistiche, oltre alla regolamentazione della National Lottery.

La nomina si inserisce nel quadro dei recenti cambiamenti all’interno del gruppo dirigente della Gambling Commission, incluso l’addio di Tim Miller.

Sarah Fox ha guidato per quattro anni il team Gambling and Lotteries del DCMS, seguendo dossier strategici come il Libro Bianco sul gioco d’azzardo e la sua attuazione, la transizione e l’introduzione della quarta licenza della National Lottery, oltre alla supervisione delle politiche relative ad ambiti quali le lotterie a finalità sociale e le corse ippiche.

Con oltre 23 anni di esperienza nel Civil Service britannico, Sarah Fox ha ricoperto incarichi operativi, strategici e di definizione delle politiche presso diverse amministrazioni pubbliche, tra cui Home Office, Department of Health and Social Care, Cabinet Office, Department for Levelling Up, Housing and Communities e DCMS.

Nel suo ruolo presso il DCMS, Sarah Fox ricopre inoltre l’incarico di senior champion per le tematiche legate alla disabilità, sostenendo la rete interna dedicata al personale e contribuendo, anche attraverso la propria esperienza personale, a rafforzare la cultura dell’inclusione all’interno dell’organizzazione.

Sarah Gardner, Chief Executive ad interim della Gambling Commission, ha dichiarato: “È un grande piacere dare il benvenuto a Sarah nella Commissione. Siamo estremamente fortunati ad accogliere una professionista con la sua esperienza. La Commissione ha una strategia ambiziosa e poter contare su una persona che già opera a stretto contatto con il settore del gioco d’azzardo e delle lotterie rappresenterà un valore significativo. Il ruolo di Sarah sarà fondamentale mentre completiamo le fasi finali dell’attuazione del Libro Bianco, valutiamo l’impatto dei cambiamenti introdotti e continuiamo a garantire la tutela degli interessi dei giocatori della National Lottery, massimizzando al contempo i contributi destinati alle Good Causes.”

Sarah Fox ha dichiarato: “Negli ultimi quattro anni ho potuto conoscere da vicino il lavoro della Commissione, così come la competenza, il talento e l’entusiasmo dei suoi team. Sono stati raggiunti importanti risultati in un periodo particolarmente significativo per il settore del gioco d’azzardo e per tutti coloro che ne fanno parte. L’opportunità di entrare nella Commissione e contribuire al lavoro del team per rendere il gioco d’azzardo sempre più sicuro, equo e libero dalla criminalità è un incarico che accolgo con grande entusiasmo.”

 

PressGiochi

Fonte immagine: Churchil-statue-Parliament-Square_by_Laurence-Norah

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