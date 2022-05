UK: due terzi degli scommettitori avverte il Governo che imporre limiti alle scommesse li porterà al mercato illegale

L’ultimo sondaggio di YouGov ha rilevato che quasi due terzi degli scommettitori (65%) ritengono che vi sia un rischio ampio o sostanziale che l’impostazione di limiti sulla quantità di denaro speso per le scommesse porti più persone al mercato nero online non sicuro e non regolamentato. I sondaggi hanno anche rilevato che quasi il 56% degli scommettitori pensava che il governo non dovesse stabilire limiti su quanti soldi potevano scommettere.

In un ulteriore segnale preoccupante per il governo, gli elettori conservatori e i sostenitori della Brexit affermano che i ministri, nella nuova legislazione che sarà annunciata imminente, non dovrebbero interferire con le persone che scommettono in UK.

Una ricerca condotta da Public First ha rilevato che gli elettori erano preoccupati per i piani invadenti per gli scommettitori in mezzo alle previste riforme diffuse del settore. Circa 22,5 milioni di adulti nel Regno Unito fanno una scommessa ogni mese, ma secondo l’autorità di regolamentazione indipendente, la Gambling Commission, i tassi di gioco d’azzardo problematico sono ora allo 0,2% della popolazione, in calo rispetto allo 0,4% dell’anno precedente. Questa consolidata indagine sui tassi di gioco problematico, condotta trimestralmente, è stata una misura coerente dei tassi di gioco problematico dal 2013.

Ciò segue uno studio PwC commissionato dal Betting and Gaming Council che mostra che il gioco d’azzardo nel mercato nero è più che raddoppiato in soli due anni, da 220.000 utenti a 460.000 e l’importo puntato è ora di miliardi di sterline, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori.

Le minacce alla libertà personale e l’interferenza del governo nelle scelte di spesa dei consumatori sono state le principali ragioni di preoccupazione per gli elettori di Red Wall quando hanno discusso di nuove misure prese in considerazione come parte di una revisione del Gambling Act 2005.

Gli attivisti anti-gioco d’azzardo hanno chiesto una serie di modifiche “draconiane” per gli scommettitori, tra cui il divieto totale di tutte le pubblicità e sponsorizzazioni sportive, divieti su offerte e promozioni come “scommesse gratuite”, controlli invadenti dell’accessibilità – a partire da £ 100 al mese – su quelli a cui piace giocare a sport come il calcio, le freccette e lo snooker, oltre a limiti di puntata per tutti i clienti che giocano d’azzardo online, anche se non mostrano segni di rischio.

Commentando i risultati, il CEO del Betting and Gaming Council Michael Dugher ha dichiarato: “Al BGC sosteniamo la revisione del governo sul gioco d’azzardo come un’importante opportunità per aumentare ulteriormente gli standard, basandosi sui cambiamenti introdotti negli ultimi tempi e sulle gradite riduzioni dei tassi di gioco problematico . Ma i ministri devono agire in un modo che sia attentamente mirato ai giocatori problematici ea quelli a rischio, non alla stragrande maggioranza dei 22,5 milioni di britannici che si divertono a scommettere ogni mese. Questi ultimi sondaggi e focus group in collegi elettorali chiave del campo di battaglia mostrano quanto saranno indignati gli scommettitori se il governo ascolta i proibizionisti anti-gioco d’azzardo che vogliono interferire nella privacy e nella libertà di scelta delle persone, richiedendo documentazione personale prima che tu possa scommettere, e vietando le cose e in generale rovinando il loro divertimento solo perché alcuni politici guardano dall’alto in basso le persone a cui piace una scommessa. I ministri dovrebbero anche smettere di essere così compiaciuti dei pericoli del mercato nero online non sicuro e non regolamentato. È reale e sta crescendo, e si rivolge a persone vulnerabili e giocatori problematici. Questo non è un argomento contro il cambiamento. È un argomento per ottenere le modifiche giuste. I ministri devono essere attenti e intelligenti e devono stare attenti a non esagerare e a interferire inutilmente nella vita delle persone”.

La ricerca ha coinvolto sette focus group a Wolverhampton, Stoke, Blackpool, Doncaster, Durham, Leigh e Wakefield, è stata condotta nell’aprile 2022 e precede la pubblicazione da parte del governo del Libro bianco del governo sul gioco d’azzardo, prevista nelle prossime settimane.

PressGiochi