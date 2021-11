Uk. Philp: “Pronti a cambiare le leggi per portare il settore dei giochi nell’era digitale”

Il gioco d’azzardo più sicuro è la “priorità assoluta per tutto l’anno” del settore delle scommesse e dei giochi regolamentati, ha dichiarato il capo dell’organismo degli standard Michael Dugher.

Dugher, amministratore delegato del Consiglio per le scommesse e il gioco, ha parlato in occasione del Safer Gambling Week, che durerà fino al 7 novembre. Ha anche promesso di utilizzare l’evento per sfruttare gli ormai due milioni di persone che utilizzano i limiti di deposito, uno degli strumenti di gioco più sicuri offerti dai membri di BGC. La campagna è stata lanciata sulla scia di un rapporto della Gambling Commission che ha mostrato che il tasso di gioco d’azzardo problematico è sceso dallo 0,6% allo 0,3% nell’ultimo anno.

Lo studio ha anche mostrato che il tasso di quelli classificati come a “rischio moderato” di danno è sceso dall’1,2% allo 0,7% nello stesso lasso di tempo.

Ancora una volta, la Safer Gambling Week è sostenuta dalla BGC, dalla Bingo Association e da Bacta, l’associazione di categoria delle macchine da gioco. La campagna annuale è in corso dal 2017, quando il settore si è unito per la prima volta per promuovere la Settimana del gioco responsabile. L’evento di quest’anno vedrà un blitz di messaggi sul gioco d’azzardo più sicuri sia online che nelle sale giochi, innescando una conversazione a livello nazionale su come scommettere in modo responsabile.

Ogni ramo del settore regolamentato si unirà per incoraggiare il personale, i clienti e il pubblico in generale a sensibilizzare e parlare di un gioco d’azzardo più sicuro. Arriva solo due settimane dopo il lancio di “Take Time To Think”, la campagna di BGC per incoraggiare i clienti a utilizzare strumenti come limiti di deposito, timeout e autoesclusione per mantenere il controllo delle proprie scommesse.

È in contrasto con il mercato nero online non sicuro e non regolamentato, che non ha nessuna delle garanzie utilizzate dai membri del BGC. L’amministratore delegato di BGC Michael Dugher ha dichiarato: “La settimana del gioco più sicuro è ormai un evento annuale consolidato. Sappiamo che i tassi di gioco d’azzardo problematico sono bassi e ora stanno diminuendo, il che è un’ottima notizia, ma la Safer Gambling Week è un’ulteriore prova della determinazione del settore regolamentato a continuare a elevare gli standard. “Milioni di persone ogni anno si divertono a giocare alla lotteria nazionale, al bingo, agli sport, ai casinò e ai giochi online – e la stragrande maggioranza di loro lo fa in modo sicuro e responsabile. Ma un giocatore problematico è uno di troppo, motivo per cui la Safer Gambling Week è così importante.

“Si tratta di costruire sui due milioni di clienti che ora utilizzano i limiti di deposito, e si tratta anche di assicurarsi che coloro che hanno bisogno di aiuto sappiano dove possono ottenerlo. Non vogliamo che le persone vadano alla deriva nel mercato nero non sicuro e non regolamentato online. La Safer Gambling Week riunisce tutti coloro che vogliono davvero vedere un gioco più sicuro, inclusi il regolatore, il governo e tanti parlamentari trasversali.

Per l’industria regolamentata, il gioco d’azzardo più sicuro non è solo un problema per una settimana all’anno, è la nostra massima priorità tutto l’anno”.

Il ministro del gioco d’azzardo Chris Philp MP ha dichiarato: “La settimana del gioco più sicuro è un momento importante per l’industria per riunirsi e continuare a fare tutto il possibile per promuovere un gioco più sicuro e prevenire i danni legati al gioco d’azzardo durante tutto l’anno. Dobbiamo trovare modi per fare di più per proteggere le persone con una grave dipendenza dal gioco d’azzardo. La nostra revisione in corso del Gambling Act garantirà che le nostre leggi siano adatte all’era digitale e trovi il giusto equilibrio tra la protezione dei soggetti più a rischio e dando agli adulti la libertà di scegliere come giocare in sicurezza”.

Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Sappiamo che oltre 20 milioni di persone nel Regno Unito giocano regolarmente in qualche modo e per la stragrande maggioranza questo è qualcosa che fanno senza alcun problema. Tuttavia, circa 340.000 persone in Gran Bretagna sono giocatori d’azzardo problematici. Con questo in mente, la Safer Gambling Week è l’opportunità ideale per gli operatori di dimostrare come possono elevare gli standard e mostrare come la Gran Bretagna può diventare un leader mondiale nel rendere il gioco d’azzardo il più sicuro possibile”.

PressGiochi