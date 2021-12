Uk, Philp (Ministro ai giochi): “Probabile introduzione di una ‘soft cup’ sui depositi, ma sopra le 100 £”

Il ministro del gioco d’azzardo nel Regno Unito, Chris Philp, nominato dopo un rimpasto di governo a settembre, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche su cosa ci si può aspettare a seguito della revisione del Gambling Act del 2005 da parte del Governo.

Parlando alla nona conferenza annuale di GambleAware, Philp ha affermato di voler introdurre misure per proteggere i clienti da perdite insostenibili. Ha detto che un white paper che delinea le riforme proposte dal governo sarà pubblicato “nei prossimi mesi”.

Ha detto: “Nei miei primi mesi ho incontrato un’ampia gamma di parti interessate del gioco d’azzardo e persone coinvolte nella prevenzione dei danni, inclusi medici e persone con esperienza personale. Ho sentito troppe storie di persone che hanno perso somme di denaro ovviamente insostenibili, non impedite da operatori che avevano gli strumenti e le informazioni per impedire che ciò accadesse.

Attraverso la nostra riforma, voglio assicurarmi che stiamo facendo molto di più per proteggere quella minoranza di giocatori d’azzardo che stanno subendo danni che cambiano la vita e per impedire ad altri di cadere in quella posizione”.

Philp ha menzionato la possibilità di un “soft cap” sui depositi, che richiederebbe ai giocatori di superare i controlli di accessibilità prima di spendere più di un importo fisso. Ha suggerito, tuttavia, che qualsiasi soglia dovrebbe essere superiore alle 100 sterline proposte dalla Gambling Commission in una consultazione lo scorso anno.

Ha detto: “Per essere praticabili e prevenire danni, i controlli di accessibilità devono essere proporzionati. Come ha affermato la Commissione, è probabile che richiedere buste paga o estratti conto a ogni cliente che spenda circa 100 sterline sia sgradito, dirompente e sproporzionato rispetto ai rischi. Ma c’è un livello che è appropriato. La Commissione pubblicherà presto ulteriori informazioni sui suoi requisiti relativi agli interventi e continueremo a lavorare a stretto contatto con loro sull’accessibilità economica in vista della pubblicazione del nostro libro bianco”.

