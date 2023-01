Uk, National Lottery. Allwyn porta avanti l’acquisizione di Camelot

Allwyn UK rimane deciso ad assumere il controllo della gestione della lotteria nazionale nel 2024, avendo ottenuto l’approvazione dalla UK Gambling Commission (UKGC) per l’acquisizione di Camelot UK.

Lo scorso novembre, Allwyn ha concordato i termini con l’Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) per l’acquisizione di Camelot UK, una transazione necessaria per “aiutare a facilitare la transizione senza intoppi della lotteria nazionale” che passerà sotto la gestione di Allwyn UK da febbraio 2024. Il trasferimento delle funzioni della National Lottery è iniziato e sarà supervisionato dal CEO di Allwyn Group, Robert Chvátal, che ha accettato di ricoprire il ruolo di CEO ad interim del Regno Unito per garantire che tutte le disposizioni della Quarta Licenza siano completate.

Chvátal ha commentato: “Oggi segna un’importante pietra miliare nel nostro viaggio per diventare l’operatore di The National Lottery. L’acquisizione di Camelot contribuirà a garantire una transizione graduale dalla terza alla quarta licenza, riunendo al contempo l’esperienza collettiva e il know-how tecnico di due operatori di lotterie di grande esperienza”.

Garantendo l’approvazione dell’UKGC, Allwyn porta maggiore certezza sul futuro della National Lottery per i suoi partner, le buone cause e il personale di Camelot che entreranno a far parte di una nuova società. Pertanto, Allwyn ha annunciato diverse imminenti modifiche al consiglio di amministrazione e al team di gestione di Camelot, che entreranno in vigore al completamento dell’accordo. I cambiamenti vedranno Clare Swindell e Neil Brocklehurst, attualmente Chief Financial Officer (CFO) e Direttore commerciale di Camelot, rispettivamente, diventare Co-Chief Executive e guideranno Camelot fino alla fine della Terza Licenza nel gennaio 2024. L’attuale coppia dirigenziale di Camelot UK, Sir Hugh Robertson e il CEO Nigel Railton, ha accettato di dimettersi dal consiglio di amministrazione, lasciando la società.

Sir Keith Mills sarà nominato nuovo presidente alla chiusura della transazione, previa approvazione normativa.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Camelot nella famiglia Allwyn. La nostra passione comune ci unisce: proteggere e migliorare The National Lottery e le buone cause che sostiene”. ha concluso Chvatal.

PressGiochi