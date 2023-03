UK. Multa record per William Hill, per 19,2 mln di £ per errori su antiriciclaggio e responsabilità sociale

Tre società di proprietà di William Hill Group pagheranno un totale di 19,2 milioni di sterline per errori nelle politiche di responsabilità sociale e fallimenti nell’attuazione delle norme antiriciclaggio.

WHG (International) Limited, che gestisce williamhill.com, pagherà 12,5 milioni di sterline, Mr Green Limited, che gestisce mrgreen.com, pagherà 3,7 milioni di sterline e William Hill Organization Limited, che gestisce 1.344 sale da gioco in tutta la Gran Bretagna, pagherà £ 3 milioni.

Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Quando abbiamo avviato questa indagine, le carenze che abbiamo scoperto erano così diffuse che è stata presa in seria considerazione addirittura la sospensione della licenza.

Tuttavia, poiché l’operatore ha riconosciuto immediatamente i propri difetti e ha collaborato con noi per implementare rapidamente i miglioramenti, abbiamo optato per il più grande pagamento esecutivo della nostra storia”.

L’azione di oggi arriva solo una settimana dopo che la Commissione ha multato due operatori di proprietà di Kindred Group plc per un totale di 7,2 milioni di sterline ed è il più grande caso di applicazione intrapreso dall’autorità di regolamentazione.

La precedente sanzione era relativa ad un’azione da 17 milioni di sterline intrapresa contro Entain nell’agosto dello scorso anno.

Dall’inizio del 2022 la Commissione ha concluso 26 casi di esecuzione con operatori che hanno pagato oltre 76 milioni di sterline a causa di fallimenti normativi.

Mr Rhodes ha dichiarato: “Negli ultimi 15 mesi abbiamo intrapreso azioni senza precedenti contro gli operatori del gioco d’azzardo, ma ora stiamo iniziando a vedere segni di miglioramento. Ci sono indicazioni che l’industria stia facendo di più per rendere il gioco d’azzardo più sicuro e ridurre la possibilità che fondi criminali entrino nelle loro attività. Gli operatori stanno utilizzando algoritmi per individuare più rapidamente i danni del gioco d’azzardo o il rischio criminale, interagendo prima con i consumatori e generalmente disponendo di politiche e procedure più efficaci”.

I fallimenti della responsabilità sociale nelle aziende di William Hill hanno incluso controlli insufficienti per proteggere i nuovi clienti. A un cliente – tra i vari casi evidenziati dalla commissione – è stato permesso di aprire un nuovo conto e di spendere 23.000 sterline in 20 minuti senza alcun assegno. Un altro cliente è stato autorizzato ad aprire un conto e spendere 18.000 sterline in 24 ore senza alcun assegno. E a un terzo cliente è stato permesso di aprire un nuovo conto e spendere 32.500 sterline in due giorni senza alcun assegno.

Non esser riusciti a identificare determinati clienti a rischio di subire danni legati al gioco d’azzardo: un cliente ha perso £ 14.902 in 70 minuti. Un altro cliente ha perso £ 54.252 in quattro settimane senza che l’operatore cercasse prove di reddito, effettuasse controlli adeguati o utilizzasse qualsiasi altro metodo efficace per identificare il rischio di danno.

