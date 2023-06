UK, le modifiche alle slot online si mostrano efficaci nella tutela del giocatore

Una recente analisi realizzata dalla Gambling Commission UK sull’impatto delle modifiche ai giochi online indica che ha comportato una riduzione dell’intensità di gioco e che non ha comportato conseguenze dannose

Le modifiche al gioco online sono state introdotte nell’ottobre 2021 per rafforzare le protezioni e i controlli per coloro che scommettono sui giochi di slot online. La Commissione si è concentrata sulle slot online a causa delle caratteristiche che aumentavano l’intensità del gioco e i corrispondenti rischi per i giocatori.

Le modifiche introdotte includevano un limite alla velocità dei giri, un divieto di funzionalità che accelerano il gioco o danno un’illusione di controllo sul risultato, un divieto di riproduzione automatica e un divieto di suoni o immagini che danno l’illusione di una vittoria quando il rendimento è effettivamente pari o inferiore a una puntata.

La GC ha inoltre imposto agli operatori di mostrare più chiaramente al giocatore le loro perdite o vincite totali e il tempo giocato durante le sessione di slot online.

Il rapporto mostra che, nonostante un limite alla velocità massima di rotazione, la percentuale di puntate ai valori più alti è diminuita nei mesi successivi alle modifiche e anche la percentuale di sessioni di durata superiore a un’ora è diminuita.

Tim Miller, direttore per la politica e la ricerca, ha dichiarato: “La nostra valutazione delle modifiche ai giochi di slot online ha mostrato indicazioni di una ridotta intensità di gioco senza impatti negativi significativi sul gioco o sui comportamenti. Questo è positivo, ma continueremo a monitorare questa specifica parte del settore”.

