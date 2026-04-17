UK, l’Alta Corte respinge i ricorsi sulla National Lottery: confermata l’assegnazione ad Allwyn

L’Alta Corte britannica ha respinto integralmente i ricorsi presentati da The New Lottery Company Limited (TNLC) e Northern & Shell PLC contro la Gambling Commission in merito all’assegnazione della Quarta

L’Alta Corte britannica ha respinto integralmente i ricorsi presentati da The New Lottery Company Limited (TNLC) e Northern & Shell PLC contro la Gambling Commission in merito all’assegnazione della Quarta Licenza della National Lottery. La decisione, resa il 17 aprile 2026, conferma la legittimità dell’assegnazione ad Allwyn e chiude, almeno per ora, una lunga disputa legale.

I ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse erroneamente selezionato Allwyn come operatore della nuova concessione, ritenendo che la licenza sarebbe dovuta spettare a TNLC. Inoltre, contestavano presunte modifiche non consentite ai termini della licenza introdotte dopo la conclusione della gara.

Il procedimento si è svolto tra ottobre e dicembre 2025, con un’ulteriore udienza nel gennaio 2026. Dopo mesi di esame, la Corte ha rigettato tutte le accuse, stabilendo che la Gambling Commission ha condotto una procedura “equa e rigorosa” e che le modifiche apportate alla licenza non violano le normative sugli appalti.

La sentenza rappresenta un passaggio cruciale per il futuro della National Lottery, una delle più grandi al mondo. Dal suo lancio nel 1994, ha raccolto oltre 52 miliardi di sterline a sostegno di più di 670.000 progetti in tutto il Regno Unito, finanziando iniziative nei settori dell’arte, dello sport, del patrimonio culturale e delle comunità locali.

Secondo la Commissione, il verdetto consente ora ad Allwyn di proseguire senza ostacoli con i propri piani di investimento e sviluppo. L’obiettivo resta quello di garantire che la Lotteria continui a generare benefici per i partecipanti e per le cosiddette “Good Causes”.

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