UK, la Gambling Commission suggerisce gli enti cui devolvere fondi per la lotta al gioco d’azzardo patologico

La dipendenza dal gioco d’azzardo è in aumento nel Regno Unito e la Gambling Commission ha fatto il nome di tre enti di beneficenza che sarebbero idonee a ricevere finanziamenti dagli operatori di scommesse e gioco d’azzardo.

Le società di gioco d’azzardo nel Regno Unito devono fornire infatti una certa percentuale delle loro entrate agli enti di beneficenza del gioco d’azzardo come parte dei loro termini e condizioni di licenza. UKGC ha pubblicato un elenco di enti di beneficenza autorizzati a ricevere questi fondi. Le organizzazioni sono GambleAware, GamCare e YGAM (Young Gamers & Gamblers Education Trust).

Rilasciando i nomi delle organizzazioni benefiche approvate, il regolatore del gioco d’azzardo ha affermato che “Le aziende di gioco d’azzardo sono tenute a fornire un contributo finanziario annuale alle organizzazioni che forniscono o supportano la ricerca sulla prevenzione e il trattamento dei danni connessi al gioco d’azzardo, gli approcci di prevenzione dei danni e trattamento a consumatori danneggiati dal gioco d’azzardo. Non specifichiamo un importo che può essere versato in quanto ciò potrebbe essere visto come imposizione di un prelievo, che è un potere riservato al Parlamento”.

PressGiochi