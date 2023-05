UK, la Gambling Commission sanziona Skill On Net Limited per 305mila sterline

Skill On Net Limited pagherà £ 305.150 dopo che un’indagine della Commissione ha rivelato fallimenti in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio. L’operatore, che gestisce 50 siti web, pagherà i

Skill On Net Limited pagherà £ 305.150 dopo che un’indagine della Commissione ha rivelato fallimenti in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio. L’operatore, che gestisce 50 siti web, pagherà i soldi come parte di un accordo con la Commissione.

Tutte le 305.150 sterline andranno a cause socialmente responsabili.

L’indagine condotta dalla Commissione inglese ha fatto seguito all’avvio di una revisione normativa ai sensi della sezione 116 di Skill on Net Limited che ha riscontrato carenze nei processi del licenziatario che miravano a rendere più sicuro il gioco d’azzardo e prevenire il riciclaggio di denaro.

Tra il periodo gennaio 2021 e dicembre 20221, Skill on Net non ha rispettato le seguenti condizioni di licenza e codici di condotta sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e i regolamenti ML, TF e trasferimento di fondi 2017, ha violato norme sulla possibilità di interagire con i clienti in modo da ridurre al minimo il rischio che i clienti subiscano danni associati al gioco d’azzardo e non ha tenuto conto delle linee guida della Commissione sull’interazione con i clienti, inoltre non ha aderito al Provvedimento del Codice Ordinario (OCP) 2.1.1 – Guida Antiriciclaggio.

PressGiochi