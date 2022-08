UK, la Gambling Commission sanziona Entain per 17 milioni di sterline

Entain Group pagherà 14 milioni di sterline per i fallimenti della sua attività online LC International Limited che gestisce 13 siti Web tra cui ladbrokes.com, coral.co.uk e foxybingo.com. Pagherà anche

Entain Group pagherà 14 milioni di sterline per i fallimenti della sua attività online LC International Limited che gestisce 13 siti Web tra cui ladbrokes.com, coral.co.uk e foxybingo.com. Pagherà anche 3 milioni di sterline per i fallimenti nella sua operazione Ladbrokes Betting & Gaming Limited che gestisce 2.746 sedi di gioco in tutta la Gran Bretagna.

Tutti i 17 milioni di sterline saranno destinati a scopi socialmente responsabili come parte di un accordo normativo. Saranno inoltre aggiunte ulteriori condizioni di licenza per garantire che un membro del consiglio aziendale supervisioni un piano di miglioramento e che un audit di terze parti per verificare la sua conformità alle condizioni di licenza e ai codici di condotta abbia luogo entro 12 mesi.

Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “La nostra indagine ha rivelato gravi fallimenti che hanno portato al più grande risultato di applicazione fino ad oggi. Ci sono stati problemi di antiriciclaggio completamente inaccettabili e fallimenti del gioco d’azzardo più sicuri. Si ricorda agli operatori che non devono mai porre considerazioni commerciali sulla conformità. Questa è la seconda volta che questo operatore viola le regole in vigore per rendere il gioco d’azzardo più sicuro e libero dalla criminalità. Dovrebbero essere consapevoli che li monitoreremo con molta attenzione e ulteriori gravi violazioni renderanno la rimozione della loro licenza di operare una possibilità molto reale. Ci aspettiamo di meglio e i consumatori meritano di meglio”.

