UK. La Gambling Commission ritira la licenza a MaxEnt

La Commissione responsabile della regolamentazione del gioco pubblico inglese ricorda l’importanza per gli operatori di poter dimostrare la fonte legittima dei propri fondi quando acquistano o investono in attività di gioco d’azzardo.

Lo fa, ricordando il caso di MaxEnt Limited al quale il regolatore ha recentemente ritirato la licenza.

MaxEnt ha richiesto la continuazione della propria licenza a seguito di una modifica del controllo aziendale. L’applicazione ha rivelato un precedente cambiamento del controllo aziendale non divulgato, una situazione che avrebbe potuto portare alla revoca della licenza. La Commissione non era soddisfatta della fonte di fondi utilizzata per finanziare l’attività, sia prima della modifica non divulgata del controllo aziendale, sia durante la successiva modifica del controllo societario.

I funzionari della Commissione temevano che i fondi utilizzati rappresentassero un rischio per gli obiettivi delle licenze, in particolare per il rischio che si verificassero infiltrazioni della criminalità organizzata.

I problemi relativi alle prove fornite e al frammentato processo di divulgazione delle informazioni fornite da MaxEnt hanno fatto sollevare dubbi alla Commissione di Gioco.

Nonostante un lungo periodo di corrispondenza e discussioni tra il richiedente e i funzionari della Commissione che hanno mostrato come né il licenziatario né il richiedente avevano un adeguato apprezzamento per la necessità di essere completi e sinceri con la Commissione.

Di conseguenza, il comitato di regolamentazione ha deciso di revocare la licenza operativa di MaxEnt.

PressGiochi