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UK, la Gambling Commission proroga l’entrata in vigore dei nuovi limiti di deposito

La Gambling Commission britannica ha reso noto che gli operatori avranno più tempo per prepararsi ai nuovi requisiti relativi ai limiti di deposito. Nell’ottobre 2025 è stata introdotta la prima

26 Maggio 2026

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La Gambling Commission britannica ha reso noto che gli operatori avranno più tempo per prepararsi ai nuovi requisiti relativi ai limiti di deposito.

Nell’ottobre 2025 è stata introdotta la prima fase dei miglioramenti agli strumenti che aiutano i consumatori a gestire il proprio gioco d’azzardo, nell’ambito dei Remote Technical Standards (RTS), mentre la seconda fase era inizialmente prevista per il 30 giugno 2026.

A seguito dei feedback ricevuti dagli stakeholder, la Commissione ha esteso il periodo di implementazione della seconda fase fino alla fine di settembre 2026, per consentire agli operatori ulteriore tempo per gli sviluppi tecnici necessari.

Dal 30 settembre 2026 gli operatori dovranno:

  • offrire ai clienti limiti di deposito lordi (gross deposit limits) e, in alcuni casi, reintrodurli tra le opzioni disponibili;
  • denominare i limiti di deposito lordi semplicemente come “limiti di deposito” (deposit limits): solo questa tipologia di limite potrà essere definita in questo modo;
  • garantire ai limiti di deposito lordi almeno la stessa evidenza e visibilità rispetto ad altri tipi di limiti finanziari.

È stato inoltre aggiornato il documento di risposta alla consultazione per chiarire che, al fine di garantire uniformità nel settore, dal 30 settembre 2026 soltanto i limiti di deposito lordi dovranno essere offerti su periodi temporali fissi. Per gli altri tipi di limiti potranno invece essere utilizzati sia periodi fissi sia mobili (rolling).

In vista dell’implementazione, agli operatori viene richiesto di fare riferimento al documento Remote Gambling and Software Technical Standards: Consultation Response e al relativo allegato riguardante l’RTS 12, che entrerà pienamente in vigore dal 30 settembre 2026.

 

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