UK; la Gambling Commission mette a punto la sua strategia per il gioco d’azzardo

La British Gambling Commission ha lanciato la sua strategia triennale per il 2021-24, definendo le sue priorità chiave per i prossimi tre anni, insieme al suo piano aziendale 2021-22.

La Commissione ha affermato che la sua nuova strategia sarà attuata attraverso cinque aree prioritarie:

– la protezione dei minori e delle persone vulnerabili dai danni legati al gioco,

– un mercato più equo con clienti meglio informati,

– contrasto alle infiltrazioni criminali nel gioco d’azzardo,

– ottimizzazione delle donazioni di beneficenza dalla Lotteria nazionale

– miglioramento della regolamentazione del gioco d’azzardo.

La strategia triennale della Commissione mostra somiglianze con l’ultima pubblicata, per il 2018-21, le cui priorità fondamentali erano la protezione degli interessi dei consumatori, la prevenzione dei danni al pubblico, l’innalzamento degli standard nel mercato del gioco d’azzardo, l’ottimizzazione dei rendimenti di beneficenza dalle lotterie e il miglioramento modo in cui la Commissione regola.

Una maggiore attenzione alla riduzione dell’attività criminale e all’aumento della protezione per i minori e le persone vulnerabili sembrano essere due differenze chiave, oltre alle modifiche al piano aziendale apportate in risposta alla nuova pandemia di coronavirus (Covid-19).

Il piano aziendale annuale del regolatore stabilisce le tappe fondamentali che spera di raggiungere tra aprile 2021 e marzo 2022. Ha affermato che fornire una concorrenza efficace e di alta qualità per la prossima licenza della lotteria nazionale mantenendo le prestazioni attuali della licenza esistente è un obiettivo chiave.

GC ha anche affermato che garantire la conformità degli operatori con misure di protezione dei giocatori rafforzate continuerà a guidare il suo lavoro nei prossimi 12 mesi, mentre continua a concentrarsi sul futuro con la revisione del Gambling Act.

Facendo riferimento alla sua risposta all’impatto della pandemia Covid-19, il piano aziendale afferma che le istruzioni fornite al settore, inclusa l’implementazione di controlli più rigorosi sull’accessibilità economica, il divieto di prelievi inversi e le restrizioni sulle offerte di bonus, sono state ulteriormente giustificate da Covid aggiuntive -19 dati specifici raccolti da quando ha presentato le richieste all’industria. Secondo le previsioni di reddito della commissione per i prossimi 12 mesi, si prevede che il 34% delle sue entrate provenga dal settore delle scommesse, il 26% dai casinò, il 12% dal software, l’8% dai settori degli apparecchi, lotterie e sale giochi e 4% dal bingo. Si prevede che le spese per il personale rappresentino il 73% dei costi dell’anno, mentre altre aree, tra cui IT, onorari professionali, ufficio e amministrazione, ricerca, reclutamento e formazione e altre, costituiscono il resto.

