UK, la Gambling Commission introdurrà le Financial Risk Assessments: verifiche graduali per i giocatori ad alta spesa

La Gambling Commission del Regno Unito introdurrà progressivamente le Financial Risk Assessments (FRA), un nuovo sistema di valutazione del rischio finanziario destinato a individuare i clienti con livelli di spesa elevati che potrebbero trovarsi in difficoltà economiche. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori più vulnerabili, rendendo al tempo stesso più semplici ed efficienti i controlli effettuati dagli operatori.

La decisione arriva al termine di un lungo percorso di consultazione, confronto con gli stakeholder e sperimentazione. Secondo la Commissione, le evidenze raccolte mostrano che una parte dei clienti con spese elevate presenta segnali di vulnerabilità finanziaria senza essere adeguatamente identificata dagli operatori. In particolare, questi giocatori hanno una probabilità da due a cinque volte superiore rispetto alla popolazione generale di avere piani di gestione del debito o insolvenze registrate negli ultimi dodici mesi.

Le nuove verifiche saranno effettuate senza richiedere documentazione ai clienti. Le valutazioni si baseranno infatti sui dati forniti dalle agenzie di informazioni creditizie e non avranno alcun impatto sul punteggio di credito personale.

La prima fase di implementazione interesserà esclusivamente i maggiori operatori del mercato e riguarderà clienti con livelli di spesa particolarmente elevati. Nello specifico, saranno sottoposti a verifica coloro che effettuano depositi netti pari o superiori a 5.000 sterline nell’arco di 24 ore, una soglia che, secondo la Commissione, viene superata da meno dello 0,5% dei clienti.

I risultati del progetto pilota hanno evidenziato che il 97% dei clienti oltre le soglie previste può essere valutato automaticamente e senza alcun attrito, una percentuale significativamente superiore all’80% stimato nel White Paper sul gioco pubblicato nel 2023. Solo meno del 3% degli account richiederà ulteriori verifiche, mentre per meno di un cliente ogni mille sarà necessario ricorrere ad altri strumenti, come l’open banking o la richiesta di documentazione aggiuntiva.

Una volta completata l’attuazione del nuovo sistema, le Financial Risk Assessments saranno applicate ai clienti di 25 anni o più che superano 1.000 sterline di depositi netti in 24 ore oppure 3.000 sterline nell’arco di 90 giorni.

Per i giocatori con meno di 25 anni le soglie saranno più basse: 750 sterline in 24 ore oppure 2.000 sterline in 90 giorni, in considerazione della maggiore vulnerabilità economica delle fasce d’età più giovani.

La Gambling Commission ha inoltre precisato che, durante la fase iniziale di introduzione delle nuove verifiche, non adotterà provvedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori che non dovessero intervenire sulla base dell’esito delle valutazioni finanziarie. Resteranno comunque pienamente in vigore tutti gli altri obblighi previsti dalle licenze di gioco.

Nel corso dell’estate saranno istituiti gruppi di lavoro con operatori, agenzie di informazioni creditizie e altri soggetti interessati per definire le modalità operative e il calendario della prima fase di implementazione.

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