UK. La Gambling commission ha incassato negli ultimi 5 anni 58,9 mln di sanzioni

La Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito ha incassato £ 58,9 milioni dalle sanzioni emesse tra giugno 2014 e dicembre 2019, secondo i risultati di una richiesta di accesso ai registri pubblici presentata da Gambling Business Group (GBG).

Nei cinque anni e mezzo, la Commissione per il gioco d’azzardo ha speso £ 756.997 da tale importo a copertura delle proprie spese per lo svolgimento delle proprie indagini. Inoltre, 24 milioni di sterline sono state rimborsate a coloro che sono state vittime di attività di gioco illegale e 34,8 milioni di sterline sono state spese per “scopi socialmente responsabili”.

Peter Hannibal, amministratore delegato del Gambling Business Group, ha dichiarato: “Quando abbiamo scritto per la prima volta all’allora Ministro, Tracey Crouch e successivamente abbiamo chiesto le informazioni alla Commissione, siamo stati informati [dalla Gambling Commission] che non li consideravano essere una priorità.

Una delle poche cose su cui tutte le parti interessate nel gioco d’azzardo nel Regno Unito possono concordare è che tutte le risorse finanziarie della RET [ricerca, istruzione e trattamento] sono di vitale importanza e dovrebbero essere spese dove sono più efficaci nel ridurre e prevenire i danni. A prescindere dal fatto che questi fondi vengano raccolti tramite donazioni, o attraverso un prelievo, o come in questo caso attraverso sanzioni finanziarie, tutti i fondi hanno lo stesso valore e dovrebbero pertanto essere soggette a una valutazione efficace “, ha concluso.

PressGiochi