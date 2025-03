UK. La Gambling Commission avvia consultazione sui limiti di deposito al gioco

La UK Gambling Commission chiede pareri su come ottenere coerenza e chiarezza per i consumatori quando scelgono di stabilire limiti di deposito. Questa consultazione si collega a nuove regole volte

La consultazione, che durerà fino al 30 aprile, chiede pareri su come i limiti di deposito vengono definiti e comunicati ai clienti. In genere, i “limiti di deposito” hanno funzionato come un semplice limite all’importo che un cliente può depositare in un periodo di tempo specifico.

Ad esempio, se un cliente sceglie di stabilire un limite di deposito settimanale di £ 20, può depositare un massimo di £ 20 sul proprio conto in quella settimana.

Di recente, alcuni operatori hanno fornito “limiti di deposito netti”, in cui vengono presi in considerazione anche i prelievi. Ad esempio, se un cliente sceglie di stabilire un limite di deposito settimanale di £ 20 ma poi ne preleva £ 10, l’importo totale che può depositare quella settimana sale a £ 30. Ciò può creare confusione per i clienti, soprattutto se le descrizioni per i diversi tipi di limite sono simili. La consultazione indetta oggi 6 marzo è la quarta consultazione collegata al White Paper del 2023 Gambling Act Review High stakes: gambling reform for the digital age.

