UK. La Gambling Commission avvia consultazione pubblica sulla riforma dei giochi

La British Gambling Commission ha avviato una consultazione pubblica relativa al libro bianco sul gioco d’azzardo del governo britannico.

La consultazione sarà aperta per 12 settimane e prenderà input su sei aree. Le principali proposte delle consultazioni riguardano il rischio finanziario e la vulnerabilità, la progettazione del gioco online, la scelta del consumatore nel marketing diretto e la verifica dell’età nelle sedi di gioco terrestri. Si affronteranno anche temi legati alle licenze di gestione personale e i temi normativi.

Per quanto riguarda il rischio finanziario, la consultazione esaminerà una raccomandazione affinché gli operatori siano tenuti a effettuare controlli del rischio finanziario in caso di perdite elevate. Un benchmark proposto è una soglia di perdita netta mensile di £ 125 o una perdita netta annuale di £ 500. Un limite più alto suggerito è di £ 1.000 in perdite in un giorno o £ 2.000 in 90 giorni. Le proposte di progettazione del gioco includono una raccomandazione per ridurre la velocità e l’intensità dei prodotti online, come i giochi di slot. C’è anche una proposta per consentire ai clienti di scegliere un tipo di prodotto e canali di marketing.

Per quanto riguarda la verifica dell’età, la proposta prevede di modificare il codice delle buone pratiche per richiedere alle sedi di gioco terrestri di eseguire controlli di identità sui clienti che appaiono sotto i 25 anni invece che sotto i 21 e di rimuovere un’esenzione dai test per le sedi più piccole.

Infine, l’autorità di regolamentazione si sta consultando sulla composizione e sul processo decisionale dei suoi gruppi di regolamentazione.

Il direttore esecutivo per la ricerca e la politica della Gambling Commission, Tim Miller, ha dichiarato: “Queste consultazioni offrono l’opportunità agli stakeholders di esprimere la propria opinione su proposte volte a responsabilizzare e proteggere i consumatori. Molte di queste proposte hanno già avuto una notevole quantità di impegno e controllo e il libro bianco del governo definisce le posizioni politiche. Siamo lieti di concentrare ora la consultazione e l’impegno sui dettagli di come tali protezioni e controlli possono essere implementati nella pratica. Il lancio della consultazione di oggi è un momento chiave per trasformare in realtà gli impegni del white paper”.

Nel frattempo, il Dipartimento della Cultura, dei Media e dello Sport del governo si sta consultando sulle proposte per introdurre un limite massimo di puntata compreso tra £ 2 e £ 5 per le slot online, con un limite inferiore per i giovani clienti. Il ministro del gioco d’azzardo Stuart Andrew ha dichiarato: “Tre mesi fa abbiamo presentato proposte per aggiornare le leggi sul gioco d’azzardo e renderle adatte all’era degli smartphone. Le slot machine nei casinò, sale giochi e negozi di scommesse hanno limiti di puntata rigidi, ma giochi molto simili online non ne hanno, il che può portare a perdite di denaro molto elevate e rapide”.

Tra i primi ad intervenire sulle riforme inserite nel White paper, l’associazione BGC ha evidenziato ieri che c’è ancora molto lavoro da fare in tema di pubblicità e sponsorizzazioni sportive. “Di recente ho scritto al DCMS delineando alcune delle nuove misure che i nostri membri vorrebbero vedere introdotte per aumentare le tutele per la pubblicità online. Ma per rafforzare ulteriormente quest’area, abbiamo bisogno della piena collaborazione delle piattaforme e degli stessi giganti dei social media. Finora, tale collaborazione non è stata così imminente come avremmo sperato. La buona notizia è che il ministro del DCMS Stuart Andrew ha risposto rapidamente e convocherà una riunione per contribuire a guidare il cambiamento.” ha dichiarato Michael Dugher, Chief Executive, Betting and Gaming Council.

PressGiochi