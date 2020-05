UK, la Gambling Commission rafforza le misure a tutela dei giocatori

La Gambling Commission britannica ha pubblicato oggi nuove linee guida per gli operatori online. Queste ulteriori norme assicurano che i consumatori siano ulteriormente protetti da comportamente di gioco patologico. Questo a seguito della pubblicazione di nuove prove che mostrano come alcuni giocatori d’azzardo potrebbero essere maggiormente a rischio dipendenza durante il blocco causato dal Covi19. Inclusi nella guida, la necessità di controlli sull’accessibilità, sui versamenti e restrizioni sulle offerte di bonus.

La nuova guida segue i dati pubblicati dalla Commissione che mostrano l’impatto che Covid-19 ha avuto finora sui consumatori e sull’industria. Raccolti attraverso l’industria del gioco e anche attraverso i sondaggi YouGov, questi dati mostrano che durante il blocco la partecipazione al gioco si è complessivamente ridotta. Ciò riflette la chiusura delle sedi terrestri e la cancellazione di eventi sportivi, con solo un piccolo numero di persone che iniziano a giocare per la prima volta.

Tuttavia, mentre non ci sono prove che suggeriscano un aumento del gioco d’azzardo problematico, lo spostamento del mercato a seguito del lockdown mostra un aumento nell’uso di alcuni prodotti di gioco d’azzardo come slot online, poker, giochi da casinò e sport virtuali .

La maggior parte di coloro che giocano d’azzardo indica di non aver aumentato il tempo o il denaro speso, due terzi (64%) dei giocatori più coinvolti hanno riferito di aver aumentato il tempo o il denaro che stanno spendendo in almeno una attività di gioco online, compresi i prodotti della lotteria nazionale.

L’amministratore delegato della Commissione sul gioco d’azzardo Neil McArthur ha dichiarato: “Gli operatori devono utilizzare i dati in loro possesso per proteggere i propri clienti e ora, più che mai, è fondamentale che gli operatori online conoscano realmente i propri clienti monitorando per quanto tempo giocano e comprendendo come l’incertezza finanziaria li sta influenzando. Per garantire che gli operatori lo facciano, stiamo rafforzando la nostra guida e prevediamo che gli operatori ne tengano conto per evitare che offerte di bonus o incentivi vengano offerti ai clienti che mostrano segni di disagio.

Il lavoro era già in corso per affrontare molti di questi problemi, ma ciò significa che ora lo accelereremo a causa della situazione unica in cui molti consumatori si troveranno durante il blocco.

Continueremo a monitorare e pubblicare i dati che stiamo raccogliendo e adotteremo ulteriori misure se necessario. Stiamo monitorando da vicino gli operatori online e se vediamo comportamenti irresponsabili interveniamo immediatamente, sospendendo le licenze se necessario”.

Il ministro dello sport, del turismo e del patrimonio Nigel Huddleston ha dichiarato: “È fondamentale che le persone siano protette dalla minaccia di danni connessi al gioco d’azzardo e accolgo con favore questi ultimi passi dalla Commissione per il gioco d’azzardo. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e non esiteremo a intraprendere ulteriori azioni se necessario.”

Entro la fine del mese la Commissione aprirà una consultazione che proporrà misure rafforzate in merito alla progettazione etica del prodotto, compresi i ritiri inversi e gli incentivi VIP.

