UK, i Mondiali di calcio hanno permesso un ritorno alle scommesse per molti giocatori

La Gambling Commission ha reso noto i risultati di un’indagine commissionata sui comportamenti di scommessa sia durante che dopo la Coppa del Mondo FIFA. Il regolatore ha incaricato Yonder di raccogliere dati durante la Coppa del Mondo maschile di dicembre e di nuovo a marzo per scoprire se l’evento ha portato ad un aumento del gioco d’azzardo.

Il gruppo di ricerca ha contattato persone che hanno riferito di aver scommesso sulla Coppa del Mondo o di aver effettuato un gioco correlato free-to-play durante il torneo. I suoi 811 intervistati hanno risposto a domande sui loro comportamenti e atteggiamenti di gioco. Le stesse persone sono state contattate a marzo per scoprire se avevano cambiato il loro comportamento di gioco.

La Gambling Commission voleva in particolare sapere se la Coppa del Mondo fosse un evento di passaggio che introduce le persone alle scommesse o induce gli scommettitori poco assidui ad aumentare la loro attività di scommesse. Degli 811 intervistati, 101 hanno dichiarato di non aver scommesso sul calcio nei 12 mesi precedenti la Coppa del Mondo. Nelle 11-12 settimane successive alla Coppa del Mondo, 34 di queste persone hanno riferito di aver piazzato una scommessa sullo sport mentre 72 hanno partecipato a qualche forma di gioco d’azzardo non della lotteria nazionale.

Ciò suggerisce che per circa un terzo delle persone che erano giocatori d’azzardo nuovi o di ritorno, le scommesse sulla Coppa del Mondo hanno portato a un continuo (re) impegno con le scommesse, e che c’è stato anche un aumento osservato dell’impegno del gioco d’azzardo in un intervallo di prodotti.

La Gambling afferma: “Abbiamo sempre saputo che il modo in cui le persone sperimentano il gioco d’azzardo cambia nel tempo, ma questo approccio ci ha permesso di osservare quanto movimento c’era tra le diverse fasce. Poiché è la prima volta che disponiamo di questo tipo di dati stiamo trattando i risultati di questa ricerca con un po’ di cautela – ma esploreremo ulteriormente questo e altri dati per continuare a costruire un quadro di come le persone entrano ed escono dal gioco d’azzardo problematico, anche in brevi periodi di tempo”.

Yonder ha esaminato il motivo per cui le persone scommettono sul calcio durante e dopo la Coppa del Mondo. Si è scoperto che la maggioranza lo faceva per “aggiungere entusiasmo al gioco”. L’influenza di un altro fattore significativo, la possibilità di giocare d’azzardo con gli amici, è diminuita dopo la Coppa del Mondo. La Gambling Commission ha affermato che i dati rafforzano l’idea che le scommesse sulla Coppa del Mondo siano più legate alle influenze sociali rispetto alle normali scommesse sul calcio.

L’ente regolatore ha dichiarato: “Le persone che avevano scommesso sulla Coppa del Mondo avevano maggiori probabilità di farlo perché rientravano nelle categorie “Feeling Lucky” e “Social Play”, e meno probabilità di essere nella categoria “For the Money”.

I bookmaker hanno riferito di aver riscontrato un aumento sostanziale delle scommesse a livello mondiale sulla Coppa del Mondo femminile, anche tra le scommettitrici. Nel Regno Unito, Entain, proprietaria dei marchi Ladbrokes e Coral, afferma di aver registrato una “crescita esponenziale” nelle scommesse e un numero record di donne che scommettono.

Nelle nazioni ospitanti, TAB New Zealand, sponsor ufficiale e partner di Entain, ha riportato un aumento del 365% nel numero di scommesse piazzate sul torneo di quest’anno, mentre in Australia l’aumento è stato quasi del 200%.

