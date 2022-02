UK. Il Betting and Gaming Council pronto ad investire 20 Milioni di £ per la creazione di nuovi poti di lavoro

L’ente per gli standard, il Betting and Gaming Council, che rappresenta i negozi di scommesse, i casinò e il settore del gioco online, annuncia oggi il suo sostegno all’agenda di

L’ente per gli standard, il Betting and Gaming Council, che rappresenta i negozi di scommesse, i casinò e il settore del gioco online, annuncia oggi il suo sostegno all’agenda di Leveling Up del governo impegnandosi a spendere 20 milioni di sterline per la formazione e lo sviluppo del personale in tutto il Regno Unito ogni anno.

I membri di BGC si stanno anche impegnando a creare un totale di 5.000 posti di apprendistato per i giovani che desiderano lavorare nel settore da qui al 2025. La stragrande maggioranza dei quali sarà fuori Londra.

Questo impegno del settore fa seguito a un rapporto di EY che ha mostrato che i membri di BGC supportano 119.000 posti di lavoro, impiegando direttamente 61.000 persone e altre 58.000 nella catena di approvvigionamento. Quasi due terzi di questi posti di lavoro hanno sede fuori Londra con quasi 20.000 nelle sole Midlands occidentali. Altre aree ad alto impiego per l’industria dei giochi di scommesse includono Yorkshire e Humber, dove sono impiegate oltre 10.000 persone e nel nord-ovest e nord-est sono impiegate 16.000 persone combinate. Molti di questi lavori sono nel settore dell’alta tecnologia e i membri di BGC sono orgogliosi di svolgere il loro ruolo nella crescita tecnologica leader a livello mondiale in tutto il Regno Unito.

Sky Bet, membro di BGC, ha recentemente aperto un centro tecnologico e innovativo da 15 milioni di sterline a Leeds, che ospita 1.700 dipendenti provenienti da tutto il Regno Unito e le divisioni internazionali. Nella sede globale di bet365 a Stoke, oltre 4.500 persone sono impiegate nel più grande datore di lavoro del settore privato della zona Il rapporto di EY ha anche mostrato che i membri di BGC generano 4,5 miliardi di sterline per il Tesoro in tasse e hanno contribuito con 7,7 miliardi di sterline in valore aggiunto lordo all’economia del Regno Unito nel 2019.

Al di fuori di Londra, le regioni beneficiano anche dell’enorme contributo fiscale locale offerto dai membri del BGC. Nel nord-ovest i membri contribuiscono con circa 9 milioni di sterline in tariffe aziendali, 7 milioni di sterline in Scozia e 3 milioni di sterline in Galles.

Circa 11.600 persone sono anche impiegate nei 120 casinò britannici, che pagano 600 milioni di sterline di tasse al Tesoro e contribuiscono all’economia con 1,2 miliardi di sterline in valore aggiunto lordo. I casinò sono un importante contributo economico per UK, nonché una parte integrante del settore dell’ospitalità.

Lord Walney, Direttore del coinvolgimento per gli obiettivi di leveling up presso The Purpose Coalition, ha sostenuto il piano di apprendistato della BGC. Ha affermato: “Gli apprendistati svolgeranno un ruolo enorme nel processo di livellamento, consentendo alle aziende di fornire una formazione di alta qualità a migliaia di giovani”.

Michael Dugher, amministratore delegato della BGC, ha affermato che l’industria regolamentata è pronta ad andare ancora oltre per aiutare a sostenere l’economia del Regno Unito. Ha detto: “L’agenda del governo per aumentare il livello di formazione è una fantastica opportunità per creare più apprendistati e affrontare la disoccupazione in tutto il Regno Unito. In tutto il Regno Unito, da Stoke a Leeds, i membri di BGC stanno investendo in lavori di alta tecnologia all’interno delle loro aziende più che mai. Sono pronti a sostenere la ripresa economica dopo il covid e a fornire le competenze e le opportunità di cui i paesi e le città hanno bisogno per prosperare”.

