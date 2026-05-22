UK, Ian Angus (Gambling Commission) interviene al Lotteries Council Annual Conference 2026

In occasione del Lotteries Council Annual Conference 2026, tenutosi il 21 maggio, è stato pronunciato un intervento da parte di Ian Angus, Direttore delle Politiche della Gambling Commission del Regno Unito.

Nel suo discorso Angus ha sottolineato quanto le lotterie sociali svolgano un ruolo fondamentale nelle comunità, poiché raccolgono fondi destinati a enti benefici e iniziative che spesso non dispongono di altre forme di sostegno. Essendo tuttavia considerate prodotti di gioco d’azzardo, devono essere regolamentate in modo adeguato per garantire sicurezza, correttezza e prevenzione delle attività illegali. La Gambling Commission opera proprio con questo obiettivo: assicurare che le lotterie possano svolgersi in modo sicuro, continuando al tempo stesso a sostenere le buone cause e a tutelare la reputazione delle organizzazioni coinvolte.

L’intervento offrirà una panoramica dei dati più recenti relativi al settore del gioco e delle lotterie sociali, analizzando livelli di partecipazione, andamento del mercato e motivazioni dei giocatori. Saranno inoltre illustrati i principali contenuti del nuovo Business Plan della Gambling Commission, con particolare attenzione agli sviluppi previsti per l’anno in corso e alle attività di contrasto al gioco illegale.

Verrà infine approfondito il tema della collaborazione con gli operatori del settore, promuovendo un approccio basato sulla conformità normativa e sulla cooperazione preventiva, a beneficio sia delle organizzazioni sia delle cause sostenute.

Per quanto riguarda la partecipazione, il Gambling Survey for Great Britain (GSGB) evidenzia che, tra gennaio 2024 e gennaio 2025, il 48% della popolazione adulta ha preso parte ad attività di gioco d’azzardo nell’arco di quattro settimane, dato rimasto stabile anche nei trimestri successivi.

Nello stesso periodo, il Gross Gambling Yield (GGY) complessivo del settore ha raggiunto il livello record di 16,8 miliardi di sterline tra aprile 2024 e marzo 2025. Tra luglio e settembre dello scorso anno, il comparto ha generato 4,3 miliardi di sterline di GGY.

Concentrando l’attenzione sulle lotterie, il GGY ha raggiunto 4,2 miliardi di sterline nello stesso periodo, con oltre un miliardo registrato tra luglio e settembre. Di questo importo, più di 200 milioni di sterline provenivano dalle lotterie sociali. Inoltre, il 17% della popolazione adulta ha partecipato a una lotteria sociale tra luglio e ottobre, pari a circa 9 milioni di persone. Le lotterie sociali rappresentano così la seconda forma di gioco più diffusa in Gran Bretagna dopo la National Lottery.

Le vendite da remoto, tramite telefono e canali online, continuano a predominare nel settore, con 793,3 milioni di sterline di GGY rispetto ai 314,9 milioni generati attraverso il canale tradizionale.

Nel complesso, i dati mostrano un settore in crescita, capace di raccogliere somme sempre maggiori a favore delle buone cause. Per il secondo anno consecutivo, il comparto delle lotterie sociali ha superato il miliardo di sterline di GGY, registrando una crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente. Ciò ha consentito di destinare 484,6 milioni di sterline a iniziative benefiche e sociali, con un incremento del 4,8%.

La crescita delle lotterie sociali rappresenta un risultato positivo per le comunità e per le cause benefiche sostenute. Tuttavia, come avviene per tutti i prodotti di gioco d’azzardo, esistono rischi sia per i giocatori sia per le organizzazioni coinvolte.

Secondo i dati del Gambling Survey for Great Britain (GSGB), il 2,7% della popolazione adulta presenta segnali di possibile gioco problematico. Sebbene le lotterie sociali siano considerate attività a basso rischio, resta fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei partecipanti, soprattutto considerando che le persone più vulnerabili tendono a utilizzare differenti forme di gioco.

Esiste inoltre un rischio reputazionale per gli enti benefici e per le organizzazioni coinvolte. Per questo motivo è essenziale rispettare le regole stabilite dalla Gambling Commission, così da proteggere sia i giocatori sia le cause sostenute.

La Gambling Commission intende supportare gli operatori nel mantenimento della conformità normativa e nel proseguimento delle attività di raccolta fondi a favore delle comunità. Nel 2024/25 i premi distribuiti hanno superato i 316 milioni di sterline, mentre i fondi raccolti hanno continuato a sostenere progetti rilevanti nel terzo settore e nella società civile.

Eventi come la Conferenza annuale del Lotteries Council, continua Angus, rappresentano un’importante occasione di aggiornamento sulle regole, sui requisiti di conformità e sulle buone pratiche operative. Durante la conferenza sono stati affrontati temi quali le valutazioni del rischio AML e le informazioni obbligatorie da inserire nelle attività di marketing e comunicazione.

L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra la Gambling Commission e il settore delle lotterie sociali, promuovendo un approccio basato sulla prevenzione, sulla conformità e sulla sicurezza operativa.

Negli ultimi anni il settore del gioco ha attraversato numerosi cambiamenti e il processo di evoluzione è tuttora in corso. Per questo motivo la Gambling Commission ha pubblicato il Business Plan 2026/27, che definisce le priorità strategiche per il prossimo anno. Tra gli obiettivi principali figurano:

migliorare l’utilizzo dei dati e delle analisi nella regolamentazione;

rafforzare le attività operative;

definire regole chiare e basate su evidenze;

intervenire in modo rapido e preventivo sulle criticità.

Il piano prevede inoltre il proseguimento delle attività di contrasto al gioco illegale, considerato una delle principali minacce per il settore delle lotterie sociali.

Nel 2025 sono state rimosse 356 lotterie illegali dai social media, quasi il doppio rispetto al 2024. Inoltre, nell’ultimo anno finanziario sono stati effettuati:

741 ordini di cessazione rivolti a operatori e inserzionisti;

oltre 397 mila URL segnalati ai motori di ricerca;

più di 1.100 siti web bloccati o rimossi.

A sostegno di tali attività, il Governo ha stanziato 26 milioni di sterline in tre anni per rafforzare il contrasto al gioco illegale.

La Gambling Commission intende inoltre ampliare le attività di monitoraggio, automatizzare alcuni processi e migliorare la collaborazione con Governo, forze dell’ordine e operatori del settore. Le segnalazioni ricevute dagli operatori restano fondamentali per individuare attività illegali e limitare la diffusione del mercato non autorizzato.

Un ulteriore tema rilevante riguarda i concorsi a premio e le estrazioni gratuite. Pur non essendo regolamentati dalla Commissione, viene monitorato con attenzione il confine tra queste attività e le lotterie illegali. In caso di dubbi o segnalazioni, gli operatori sono invitati a consultare le linee guida disponibili o a contattare direttamente la Commissione.

Tra le novità introdotte nel 2026 figura anche il nuovo servizio Licence Support, creato per offrire agli operatori un punto di contatto unico con la Commissione. Il servizio consente di:

accedere più facilmente a informazioni e linee guida;

ottenere risposte più rapide;

migliorare la comunicazione e il supporto operativo.

L’obiettivo del servizio è migliorare la qualità delle richieste di licenza e aiutare gli operatori a rispettare le regole fin dalle prime fasi, grazie a una comunicazione più diretta e a un supporto tecnico dedicato. Chi desidera ulteriori informazioni o i contatti del servizio può rivolgersi direttamente alla Commissione.

Nei prossimi dodici mesi resteranno numerose le attività da affrontare. Le lotterie sociali continuano a svolgere un ruolo essenziale nella raccolta di fondi per enti benefici e comunità locali. Per mantenere la fiducia del pubblico è fondamentale operare nel pieno rispetto delle regole. La Gambling Commission continuerà pertanto a collaborare con gli operatori del settore per sostenere questo obiettivo.

PressGiochi