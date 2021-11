UK: i giocatori plaudono al divieto dell’uso di carte di credito nel gioco d’azzardo

Una valutazione intermedia del divieto di carte di credito della Commissione per il gioco d’azzardo UK indica che l’azione è popolare tra i consumatori e non ha portato a conseguenze

Il divieto delle carte di credito è stato introdotto nell’aprile 2020 per aggiungere un altro livello di protezione per i consumatori e aggiungere attrito al processo di gioco d’azzardo con denaro preso in prestito. Le prove hanno rivelato che alcuni giocatori d’azzardo con alti livelli di debito usavano carte di credito per giocare.

Durante il monitoraggio del gioco d’azzardo e dei comportamenti finanziari, il rapporto ha rilevato:

– il sostegno al divieto tra i consumatori è stato ampiamente positivo,

– dati qualitativi dei consumatori supportano la conclusione che il divieto aiuta le persone a giocare con i propri mezzi e a mantenere il controllo

– la percentuale di consumatori che segnalano il gioco d’azzardo con altre forme di denaro preso in prestito è rimasta stabile

– non c’è stato alcun aumento delle segnalazioni di prestiti illegali di denaro legati al gioco d’azzardo mentre i consumatori sono consapevoli dei modi per aggirare legalmente il divieto, molte più persone che in precedenza giocavano con una carta di credito ora giocano con fondi disponibili (non presi in prestito) rispetto ad altri tipi di denaro preso in prestito

– i dati bancari non hanno mostrato alcun picco osservato per i giocatori d’azzardo con carta di credito nei trasferimenti di denaro nei tre mesi successivi al divieto

– non c’è stato alcun picco nei prelievi bancomat dalle carte di credito al momento del divieto.

Il rapporto mostra che il volume e il valore delle transazioni di gioco d’azzardo con carte di credito si è ridotto a un livello molto basso. I principali portafogli elettronici e fornitori di moneta elettronica hanno bloccato le transazioni di gioco d’azzardo se il finanziamento proveniva da carte di credito.

