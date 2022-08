UK. Gioco responsabile e riciclaggio: sanzionato operatore online per 630.000 £

Tra gli errori commessi, Smarkets ha permesso ad un giocatore di depositare £ 395.000 in un periodo di quattro mesi, senza che venissero effettuati controlli sulla fonte appropriata dei fondi.

Un operatore di gioco d’azzardo online pagherà una sanzione finanziaria di £ 630.000 dopo che un’indagine della Gambling Commission ha rivelato una serie di fallimenti attuati in materia di riciclaggio di denaro e responsabilità sociale.

Smarkets (Malta) Limited pagherà la somma a sei cifre per le carenze attuate nei confronti dei giocatori relativi ad una mancata verifica della fonte dei fondi usati e nell’identificazione dei clienti a rischio di subire danni dal gioco.

L’operatore ha inoltre ricevuto un avviso formale e sarà sottoposto a un audit per assicurarsi che stia effettivamente attuando le proprie politiche, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio e responsabilità sociale.

Tra gli errori commessi, Smarkets ha permesso ad un giocatore di depositare £ 395.000 in un periodo di quattro mesi, senza che venissero effettuati controlli sulla fonte appropriata dei fondi. Un altro esempio è quello di un individuo che trasferito ingenti fondi tra conti senza che venissero effettuati controlli.

Sarah Gardner, vice CEO della Commissione inglese, ha dichiarato: “Questo caso è stato identificato attraverso i controlli di conformità e sottolinea ancora una volta come agiremo contro gli operatori di gioco che deludono i loro clienti. La nostra indagine su Smarkets ha portato alla luce una serie di fallimenti in cui i clienti sono stati messi a rischio di danni legati al gioco. Era ovvio che erano in atto sistemi e processi scadenti che hanno contribuito a queste violazioni, guidati dall’incapacità dell’azienda di implementare efficacemente le proprie politiche e controlli”.

La multa a Smarkets di £ 630.000 è l’ultima di una serie di casi di esecuzione guidati dalla Commissione quest’anno. All’inizio di questo mese l’operatore online LeoVegas è stato multato di 1,32 milioni di sterline per responsabilità sociale e fallimenti antiriciclaggio.

