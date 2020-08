Uk, Gambling Commission velocizza la gestione delle licenze

La Gambling Commission ha sottolineato il successo del suo nuovo servizio online che supporta i licenziatari nella gestione delle licenze personali.

Il servizio online, lanciato nel novembre 2019 per semplificare il processo di manutenzione delle licenze personali, ha visto la Commissione ridurre i tempi di elaborazione delle domande del 77%, da una media di 53 giorni a soli 12 giorni.

Anche il tempo necessario ai titolari di licenze personali per completare e inviare una domanda di manutenzione è passato da diversi giorni a meno di un’ora, riducendo i tempi di amministrazione per i titolari di licenze personali e ottimizzando l’efficienza.

Helen Venn, Direttore Esecutivo, ha dichiarato: “Stiamo migliorando continuamente il modo in cui operiamo e l’efficacia continua del servizio ‘Gestisci la tua licenza personale’ dimostra questo impegno. Abbiamo testato il servizio con gli utenti dalla creazione al lancio e continueremo a garantire che soddisfi le loro esigenze attraverso ricerche e feedback regolari degli utenti.

L’accessibilità dei servizi è fondamentale per noi della Commissione ed è per questo che abbiamo sviluppato questo strumento, è essenziale che tutti gli utenti possano utilizzare il servizio in modo rapido e semplice”.

PressGiochi