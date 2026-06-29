UK, Gambling Commission: Tim Miller lascierà il suo incarico a settembre

La Gambling Commission britannica ha annunciato che Tim Miller, Direttore Esecutivo per le Politiche e la Ricerca, ha deciso di lasciare la Commissione nel settembre 2026, dopo dieci anni di

La Gambling Commission britannica ha annunciato che Tim Miller, Direttore Esecutivo per le Politiche e la Ricerca, ha deciso di lasciare la Commissione nel settembre 2026, dopo dieci anni di servizio.

Dopo la sua partenza, Tim assumerà un nuovo incarico al di fuori del settore del gioco d’azzardo regolamentato nel Regno Unito, supportando governi, autorità di regolamentazione e altre organizzazioni impegnate nello sviluppo e nella supervisione dei sistemi di regolamentazione del gioco d’azzardo in tutto il mondo.

Durante il suo periodo alla Commissione, Tim ha svolto un ruolo di primo piano nel rafforzare le attività di ricerca e la base di evidenze dell’ente, introducendo maggiore rigore e solidità metodologica nel quadro delle ricerche. Ha inoltre guidato lo sviluppo e il lancio della Gambling Survey for Great Britain, la più ampia indagine sul gioco d’azzardo del suo genere a livello mondiale, contribuendo a trasformare il patrimonio di dati disponibili a supporto della regolamentazione e delle politiche sul gioco.

Tim ha anche diretto il lavoro della Commissione per l’attuazione del Libro Bianco sulla revisione del Gambling Act del Governo, supervisionando l’introduzione di un’ampia gamma di nuove misure di tutela e interventi regolamentari. Tra questi figurano le riforme relative alla verifica dell’età, ai controlli sulla vulnerabilità finanziaria, alla progettazione dei giochi online, ai controlli sul marketing diretto e ad altre iniziative volte a rendere il gioco d’azzardo più sicuro, equo e libero da attività criminali.

Tim Miller ha dichiarato: «Ho lavorato alla Commissione più a lungo che in qualsiasi altro incarico della mia carriera e l’ho trovata l’esperienza più gratificante e appagante. Gran parte di questa soddisfazione è dovuta agli straordinari e dedicati colleghi con cui ho avuto il piacere di lavorare. È proprio questo che ha reso difficile la decisione di andarmene, ma dopo dieci anni ho sentito di essere pronto per una nuova sfida.»

Sarah Gardner, Amministratore Delegato ad interim della Gambling Commission, ha dichiarato: «Tim ha prestato un servizio eccezionale alla Commissione per dieci anni. Desidero ringraziarlo per il suo significativo contributo alla regolamentazione del gioco d’azzardo e augurargli ogni successo per il futuro.»

PressGiochi