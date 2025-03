UK, Gambling Commission: promozioni sul gioco d’azzardo più semplici e sicure

La Gambling Commission introduce nuove regole per aumentare la sicurezza e la semplicità delle offerte promozionali rivolte ai consumatori. Le aziende di gioco d’azzardo non potranno offrire promozioni potenzialmente dannose

Le aziende di gioco d’azzardo non potranno offrire promozioni potenzialmente dannose che prevedano che i consumatori debbano fare due o più tipi di gioco, come scommettere e giocare alle slot. Gli operatori saranno anche limitati sul numero di volte in cui i bonus devono essere rigiocati prima che il consumatore possa prelevare le vincite derivanti dal bonus. Le modifiche seguono una consultazione e sono coerenti con il White Paper 2023 High stakes: gambling reform for the digital age.

Divieto di promozioni miste di prodotti – Le offerte promozionali miste di prodotti offrono bonus a condizione che il consumatore giochi su prodotti diversi, come scommettere e giocare alle slot.

Ma le prove dimostrano che i consumatori sono più a rischio di danni quando giocano su più prodotti piuttosto che su un singolo prodotto. C’è anche il rischio che le promozioni miste confondano i consumatori a causa di termini e condizioni complessi. Il divieto mira a ridurre i danni e a migliorare l’equità e la trasparenza.

Requisiti di scommessa sui bonus limitati a dieci – Alcune offerte promozionali forniscono fondi bonus ai consumatori a condizione che il consumatore rigioca le vincite più volte prima di poter prelevare le vincite derivanti dal bonus. Ad esempio, un bonus di £10 con un requisito di scommessa di 50 volte richiede che il consumatore giochi £500 prima che le vincite possano essere prelevate. Tali requisiti di scommessa elevati potrebbero confondere i consumatori e indurli a giocare per periodi più lunghi e velocemente rispetto a quanto sono abituati.

Limitare il requisito di scommessa a dieci riduce la probabilità di danni, riduce la complessità e migliora la trasparenza, mantenendo al contempo la scelta del consumatore.

Riformulazione della sezione premi e bonus delle condizioni di licenza e codici di pratica (LCCP) – Per garantire una maggiore chiarezza riguardo alle aspettative attuali della Commissione nei confronti degli operatori, verrà modificata la struttura e la formulazione del Codice di Responsabilità Sociale 5.1.1 (Premi e Bonus). I dettagli completi di queste modifiche possono essere trovati nel documento di risposta.

Tutte le modifiche entreranno in vigore il 19 dicembre 2025. “Queste modifiche proteggeranno meglio i consumatori dai danni legati al gioco d’azzardo e daranno loro maggiore chiarezza e certezza sulle offerte prima di decidere se registrarsi”, è quanto ha dichiarato Tim Miller, Direttore Esecutivo per la Ricerca e la Politica.

