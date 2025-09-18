Newsletter

18 Settembre 2025 - 18:07

UK, Gambling Commission: primo report sui giocatori del mercato illegale online

La Gambling Commission ha pubblicato il primo di una serie di rapporti che esaminano il mercato del gioco d'azzardo online illegale in Gran Bretagna. Questo primo rapporto si concentra sui

18 Settembre 2025

La Gambling Commission ha pubblicato il primo di una serie di rapporti che esaminano il mercato del gioco d’azzardo online illegale in Gran Bretagna.

Questo primo rapporto si concentra sui comportamenti, le motivazioni e i profili dei consumatori, offrendo nuove intuizioni su chi utilizza i siti di gioco illegale, come li incontra e quali sono i fattori che spingono al loro coinvolgimento.

Andrew Rhodes, Amministratore Delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Il mercato illegale online è pericoloso, ingiusto e criminale – ecco perché la Commissione ha investito molto in questo ambito negli ultimi anni. Per essere ancora più efficaci nel contrastare il mercato illegale è fondamentale avere una comprensione sia profonda che ampia di come esso operi, e questa analisi rappresenta un passo cruciale per costruire questa comprensione in un’area di ricerca molto complessa.”

“Siamo determinati a proteggere i consumatori e mantenere la fiducia nel settore regolamentato attraverso azioni robuste e basate su evidenze. Da aprile 2024 abbiamo registrato un aumento di dieci volte delle nostre attività di contrasto, e intendiamo continuare a collaborare con un’ampia gamma di partner per consolidare questo successo.”

Cosa sarà incluso nei prossimi rapporti?

Questa pubblicazione segna l’inizio di una serie di rilasci che, nei prossimi mesi, offriranno un quadro più completo del mercato illegale online, includendo:

  • Sezione 2: Dati e tendenze di coinvolgimento (settembre)

  • Sezione 3: Attività di applicazione della legge e di contrasto, con particolare attenzione al lavoro del Team per i Mercati Illegali (ottobre)

  • Sezione 4: Le sfide nel stimare la dimensione del mercato illegale online in Gran Bretagna (novembre).

In concomitanza con il rapporto odierno, la Commissione ha lanciato un nuovo Illegal Gambling Hub, che raccoglie ricerche, aggiornamenti sulle attività di contrasto e consigli per le parti interessate su come identificare il gioco illegale o non autorizzato.

PressGiochi

