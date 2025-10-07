Newsletter

08 Ottobre 2025 - 01:05

UK, Gambling Commission: nuove regole per i limiti di deposito nel gioco online a tutela dei consumatori

La Gambling Commission prosegue nel suo impegno a favore di un gioco d’azzardo più sicuro e responsabile, annunciando nuove misure volte a rafforzare il controllo dei consumatori sulle proprie abitudini

07 Ottobre 2025

La Gambling Commission prosegue nel suo impegno a favore di un gioco d’azzardo più sicuro e responsabile, annunciando nuove misure volte a rafforzare il controllo dei consumatori sulle proprie abitudini di gioco. Le modifiche, che entreranno in vigore in più fasi tra ottobre 2025 e giugno 2026, puntano a migliorare la trasparenza e l’efficacia degli strumenti di autolimitazione finanziaria.

Attualmente, gli operatori sono tenuti a offrire strumenti che permettano ai clienti di impostare facilmente dei budget personali per il gioco, al momento della registrazione o del primo deposito sul proprio conto di gioco. Per aumentare l’autonomia dei consumatori, la Commissione sta modificando le regole per garantire maggiore coerenza e chiarezza ai clienti quando impostano limiti finanziari. Queste modifiche si concentrano su come tali limiti vengono definiti e comunicati ai clienti.

A partire dal 30 giugno 2026, tutti gli operatori online dovranno offrire ai clienti la possibilità di impostare un “limite di deposito” basato esclusivamente sull’importo versato dal cliente sul proprio conto durante un determinato periodo di tempo. Per evitare confusione, solo questo tipo di limite potrà essere definito come “limite di deposito”.

Inoltre, le aziende del settore potranno offrire anche altri tipi di limiti, come limiti di perdita o limiti che tengono conto anche dei prelievi.

I miglioramenti alle regole entreranno in vigore in diverse fasi, e una tappa fondamentale è rappresentata dalle modifiche precedentemente annunciate che entreranno in vigore il 31 ottobre 2025, le quali richiederanno a tutte le aziende di gioco di:

  • sollecitare i clienti a impostare un limite finanziario prima di effettuare il primo deposito, rendendo facile la revisione e la modifica di tale limite;
  • ricordare ai consumatori ogni sei mesi di rivedere il proprio conto e le informazioni sulle transazioni, per aiutarli a mantenere il controllo sulle proprie spese di gioco;
  • offrire la possibilità di impostare limiti finanziari tramite testo libero a livello di conto, per aiutare i clienti a stabilire limiti significativi;
  • fornire le funzionalità per impostare limiti finanziari tramite un link visibile e accessibile sulla homepage e sulle pagine di deposito, riducendo al minimo il numero di clic necessari per accedervi;
  • dare seguito immediatamente a tutte le richieste dei clienti di ridurre un limite finanziario.

Helen Rhodes, Direttrice dei Grandi Progetti Normativi della Commissione, ha dichiarato: “Il nostro lavoro contribuirà a dare maggiore consapevolezza e controllo ai consumatori sul loro comportamento di gioco. Questi ulteriori cambiamenti offriranno anche coerenza e chiarezza a coloro che scelgono di impostare limiti di deposito, pur continuando a supportare le aziende del settore nel fornire ai clienti diverse opzioni di limitazione.”

 

PressGiochi

 

 

 

 

