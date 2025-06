UK, Gambling Commission: Nick Rust, Presidente dell’Industry Forum, si dimetterà alla fine di novembre

La Gambling Commission del Regno Unito (UKGC) ha confermato che Nick Rust, presidente dell’Industry Forum, si dimetterà alla fine di novembre. Nick Rust è stato nominato Presidente inaugurale per un

La Gambling Commission del Regno Unito (UKGC) ha confermato che Nick Rust, presidente dell’Industry Forum, si dimetterà alla fine di novembre.

Nick Rust è stato nominato Presidente inaugurale per un mandato di due anni nel novembre 2023. Ha coordinato le attività del Forum, sfruttando la sua esperienza nel settore del gioco d’azzardo maturata in ruoli di primo piano, tra cui CEO della British Horseracing Association e membro non esecutivo del consiglio di Redcar Racecourse.

Helen Child, Responsabile della Governance presso la Commissione, ha commentato: “Nick è stato determinante nella creazione del Forum, contribuendo a svilupparlo e integrarlo nei gruppi di esperti della Commissione. Ho molto apprezzato lavorare con lui nella fase di avvio del Forum, e desidero ringraziarlo per il suo impegno nel portare il gruppo fino a questo punto. Gli auguriamo ogni bene per il futuro.”

L’Industry Forum è stato istituito dalla UKGC con l’obiettivo di canalizzare le competenze del settore nelle discussioni regolatorie attuali, favorendo una collaborazione più stretta tra regolatore e operatori attraverso il contributo delle prospettive dell’industria e dei consumatori sulle politiche in materia di gioco.

Sotto la guida di Rust, il Forum ha avuto un ruolo fondamentale nel mettere in evidenza gli effetti dell’attuazione continua del White Paper sulla riforma del gioco d’azzardo.

Andrew Rhodes, Direttore Generale della UKGC, ha dichiarato: “È stato un vero piacere lavorare con Nick e con il Forum in questi due anni. Nick è stato un punto di riferimento prezioso, una fonte costante di conoscenza e intuizioni, oltre che un grande supporto anche a livello personale.”

Rhodes ha inoltre confermato che un nuovo Presidente sarà annunciato prossimamente, probabilmente nei prossimi mesi, mentre il Forum si prepara al cambio di leadership previsto per novembre.

Nel messaggio di commiato, Rust ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall’Industry Forum, ritenuto utile nel facilitare una migliore comprensione, da parte della Commissione, delle implicazioni delle politiche esistenti e pianificate, sia per i consumatori che per gli operatori del settore.

Sono stati inoltre rivolti ringraziamenti ai membri del Forum per il loro contributo e al team della Gambling Commission per il supporto fornito. È stata infine manifestata fiducia nel fatto che l’Industry Forum continuerà a sostenere la Commissione nel raggiungimento dei propri obiettivi regolatori.

