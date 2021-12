UK, Gambling Commission: nel 2020 sanzioni per 32,1 milioni di £ a operatori di gioco

La Gambling Commission ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale sulla conformità e l’applicazione, un documento che presenta i risultati dell’ampia attività di regolamentazione contro i titolari di licenza e i dettagli su dove l’industria ha bisogno di elevare gli standard.

La presente relazione copre l’esercizio finanziario 2020 – 2021, un periodo durante il quale i casi della Commissione hanno portato alla sospensione di cinque licenze di operatore e alla revoca delle licenze per un operatore e nove titolari di licenze di gestione personale. Il report ha anche visto un totale di 32,1 milioni di sterline pagati da 15 aziende di gioco d’azzardo a seguito di multe o accordi normativi, più di qualsiasi anno precedente.

L’amministratore delegato della Commissione per il gioco d’azzardo, Andrew Rhodes, ha dichiarato: “Come nuovo amministratore delegato della Commissione, sono impressionato dalla quantità di lavoro di applicazione svolto, ma è anche deludente che sia necessario. Guardando indietro all’applicazione nel 2020/21 vediamo le stesse due debolezze in quasi tutti i casi: gli operatori che non rispettano le regole di responsabilità sociale e antiriciclaggio. Questi regolamenti esistono per due ottime ragioni: proteggere le persone e garantire che il gioco d’azzardo sia privo di criminalità. Queste regole sono alla base di due dei tre obiettivi di licenza, senza i quali sarebbe impossibile per noi consentire il gioco d’azzardo come previsto dal Gambling Act 2005. Quindi, l’adesione dovrebbe essere in prima linea nella mente di ogni operatore”.

Ha continuato: “Le ragioni di questi fallimenti sono preoccupanti quasi quanto i fallimenti stessi. Il nostro caso rivela che gli operatori non mettono a disposizione risorse adeguate o semplicemente antepongono gli obiettivi commerciali a quelli normativi. Questo è semplicemente inaccettabile e sarà visto come tale da altri nel settore che lavorano duramente per raggiungere la conformità”.

Rhodes ha aggiunto: “Certo, so che molte società di gioco d’azzardo hanno avuto 18 mesi difficili e che il futuro di molte società non era chiaro. Sono state prese decisioni difficili per salvare posti di lavoro e mezzi di sussistenza. Sebbene la minaccia del COVID-19 non sia scomparsa, il settore del gioco d’azzardo ha ampiamente ripreso le operazioni. In qualità di regolatore della Gran Bretagna per l’industria del gioco d’azzardo, vediamo ancora troppe violazioni delle normative in cui tutti nel settore sono d’accordo che non dovremmo vederle. L’industria ha le risorse, le competenze e le conoscenze per cambiare questa situazione”.

PressGiochi