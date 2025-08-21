UK, Gambling Commission multa operatore per 1 milione di sterline per carenze nei sistemi antiriciclaggio e tutela dei consumatori

L’operatore di gioco online ProgressPlay Limited è stato sanzionato con una multa da 1 milione di sterline a seguito di una verifica di conformità condotta dalla Gambling Commission, che ha

L’operatore di gioco online ProgressPlay Limited è stato sanzionato con una multa da 1 milione di sterline a seguito di una verifica di conformità condotta dalla Gambling Commission, che ha evidenziato gravi carenze nei sistemi di antiriciclaggio (AML) e di protezione dei consumatori.

L’azienda, che gestisce 134 siti web, ha inoltre ricevuto un avvertimento formale e dovrà sottoporsi a una verifica indipendente da parte di terzi al termine della revisione della licenza, per accertare l’effettiva attuazione di politiche, procedure e controlli adeguati in materia di antiriciclaggio e responsabilità sociale.

Carenze in materia di antiriciclaggio (AML):

Il titolare della licenza non ha effettuato un’adeguata valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (MLTF), né ha implementato controlli idonei a minimizzare tale rischio.

Non ha considerato tutti i rischi associati alla propria attività e non ha adottato un approccio sufficientemente basato sul rischio per l’AML.

Non ha analizzato in modo adeguato le transazioni effettuate durante il rapporto con i clienti, incluso – quando necessario – la verifica della provenienza dei fondi (SoF), per garantire che tali transazioni fossero coerenti con la conoscenza del cliente, delle sue attività e del suo profilo di rischio.

Carenze in materia di responsabilità sociale:

Mancanza di sistemi e processi adeguati per monitorare efficacemente l’attività dei clienti al momento dell’apertura del conto – il che ha compromesso la possibilità di identificare precocemente eventuali segnali di danno da gioco e di attuare interventi appropriati.

Adozione di una politica di interazione con i clienti che non affrontava adeguatamente gli elementi di identificazione, intervento e valutazione, come previsto nella sezione “Interazione con il cliente a distanza” delle Condizioni di licenza e Codici di condotta.

Mancanza di processi adeguati per comprendere l’impatto delle interazioni con i clienti e delle azioni intraprese sul comportamento di gioco, sul rischio di danno continuato, e quindi sull’eventuale necessità di ulteriori interventi.

Questa è la seconda volta che ProgressPlay è soggetta ad azione esecutiva: nel 2022, l’operatore aveva già pagato £175.718 per carenze simili in materia di AML e responsabilità sociale.

John Pierce, Direttore dell’Ufficio per l’Applicazione delle Regole e l’Intelligence, ha dichiarato: “Le aziende di gioco devono avere regole chiare ed efficaci per proteggere i clienti e prevenire il riciclaggio di denaro. Queste misure vanno applicate concretamente e controllate regolarmente. Questo è il secondo intervento contro ProgressPlay, segno che le mancanze in materia di antiriciclaggio e tutela dei giocatori sono gravi e persistenti.”

“Ora l’azienda dovrà sottoporsi a una verifica indipendente per valutare se i suoi controlli sono adeguati. Chi opera nel settore deve sapere che violazioni ripetute porteranno a sanzioni sempre più dure. Invitiamo tutti gli operatori a imparare da questo caso e a migliorare i propri sistemi di controllo.”

