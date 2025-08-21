UK, Gambling Commission multa operatore per 1 milione di sterline per carenze nei sistemi antiriciclaggio e tutela dei consumatori

22 Agosto 2025 - 00:14
L’operatore di gioco online ProgressPlay Limited è stato sanzionato con una multa da 1 milione di sterline a seguito di una verifica di conformità condotta dalla Gambling Commission, che ha evidenziato gravi carenze nei sistemi di antiriciclaggio (AML) e di protezione dei consumatori.
L’azienda, che gestisce 134 siti web, ha inoltre ricevuto un avvertimento formale e dovrà sottoporsi a una verifica indipendente da parte di terzi al termine della revisione della licenza, per accertare l’effettiva attuazione di politiche, procedure e controlli adeguati in materia di antiriciclaggio e responsabilità sociale.
Questa è la seconda volta che ProgressPlay è soggetta ad azione esecutiva: nel 2022, l’operatore aveva già pagato £175.718 per carenze simili in materia di AML e responsabilità sociale.
John Pierce, Direttore dell’Ufficio per l’Applicazione delle Regole e l’Intelligence, ha dichiarato: “Le aziende di gioco devono avere regole chiare ed efficaci per proteggere i clienti e prevenire il riciclaggio di denaro. Queste misure vanno applicate concretamente e controllate regolarmente. Questo è il secondo intervento contro ProgressPlay, segno che le mancanze in materia di antiriciclaggio e tutela dei giocatori sono gravi e persistenti.”
“Ora l’azienda dovrà sottoporsi a una verifica indipendente per valutare se i suoi controlli sono adeguati. Chi opera nel settore deve sapere che violazioni ripetute porteranno a sanzioni sempre più dure. Invitiamo tutti gli operatori a imparare da questo caso e a migliorare i propri sistemi di controllo.”
