UK, Gambling Commission multa l’azienda di gioco online Bonne Terre Limited con 1,17 milioni di sterline

L’azienda di gioco d’azzardo online Bonne Terre Limited, operante come Sky Betting and Gaming, dovrà pagare una multa di 1,17 milioni di sterline per l’invio di e-mail promozionali a clienti che si sono autoesclusi o hanno rinunciato a ricevere marketing.

Il 2 novembre 2021, l’operatore ha distribuito un’offerta promozionale Sky Vegas di “Scommetti £ 5 ottieni 100 giri gratuiti” a 41.395 clienti autoesclusi e 249.159 clienti che si erano cancellati dalle e-mail di marketing dell’operatore. Queste azioni hanno violato le condizioni di licenza volte a garantire che il gioco d’azzardo in Gran Bretagna sia socialmente responsabile.

Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “È probabile che i clienti autoesclusi subiscano danni dal gioco e non dovrebbero assolutamente essere inviati al marketing diretto che potrebbe indurli a tornare al gioco. Consigliamo a tutti gli operatori di imparare dai costosi errori di Sky Betting and Gaming e di garantire che i loro sistemi siano sufficientemente robusti da impedire sempre alle persone autoescluse e a coloro che hanno chiaramente rifiutato il marketing di ricevere materiale promozionale. Questa ultima multa sarebbe stata molto più alta se Sky Betting and Gaming avesse consentito a qualcuno dei clienti autoesclusi di giocare d’azzardo, non avesse collaborato e non avesse intrapreso azioni decisive volte a prevenire una ripetizione”.

Quest’ultima multa della Commissione segue l’azione esecutiva nelle ultime settimane contro gli operatori 888 e BetVictor che hanno visto sanzioni pecuniarie per un totale di 11,4 milioni di sterline.

