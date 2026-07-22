UK, Gambling Commission: il ricavato dei regulatory settlements sarà destinato al Fondo Consolidato

Lo scorso febbraio, la Gambling Commission britannica ha avviato una consultazione per stabilire a quale destinazione dovessero essere assegnati i fondi derivanti dagli accordi transattivi in materia regolatoria, a seguito dell’introduzione del contributo obbligatorio previsto dal Governo.

A conclusione della consultazione e dopo aver esaminato le risposte ricevute, la Commissione ha deciso che tali somme saranno versate al Fondo Consolidato (Consolidated Fund), il fondo che raccoglie i proventi delle imposte e altre entrate dello Stato.

Questa decisione tiene conto delle nuove strutture di gestione e assegnazione delle risorse finanziate dal contributo obbligatorio previsto dalla legge ed evita la creazione di un sistema parallelo o qualsiasi duplicazione delle attività già finanziate attraverso tale contributo.

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