UK. Gambling Commission collabora con Facebook per limitare gli annunci relativi al gioco d’azzardo

La Gambling Commission ha collaborato con Facebook per creare linee guida volte a limitare il numero di annunci relativi al gioco d’azzardo che gli utenti vedono sulla piattaforma dei social media.

La guida spiega i diversi modi in cui gli strumenti e le impostazioni di sicurezza di Facebook possono essere regolati all’interno di un account individuale per controllare ciò che un utente può e non può vedere nel proprio Newsfeed e le categorie di annunci pubblicitari da scegliere.

La pubblicazione della guida aiuterà a mitigare il rischio di esposizione a messaggi e pubblicità relativi al gioco d’azzardo.

La guida per i consumatori di Facebook segue la sfida lanciata dalla Gambling Commission al settore delle pubblicità all’inizio di quest’anno. Di conseguenza, l’industria si è impegnata in una serie di nuove pratiche volte a ridurre l’esposizione del pubblico vulnerabile agli annunci di giochi online.

L’amministratore delegato della Commissione, Neil McArthur, ha dichiarato: “Proteggere i bambini e le persone vulnerabili dall’essere danneggiati o sfruttati dal gioco d’azzardo è al centro di ciò che facciamo, motivo per cui ho sfidato il settore a fare un uso migliore della tecnologia per impedire che tali individui vedano contenuti e annunci relativi ai giochi a distanza. Collaborare con Facebook per produrre questa guida è un passo positivo per noi al fine di offrire ai consumatori consigli chiari e pratici e spero che questo li aiuterà a limitare i contenuti relativi al gioco che vedono quando utilizzano la piattaforma”.

Rick Kelley, VP of Global Gaming su Facebook, ha dichiarato: “Facebook si impegna a supportare un ambiente sicuro e trasparente in cui le persone possano controllare le proprie esperienze sulla piattaforma. Siamo lieti che la nostra partnership con la Gambling Commission aiuterà gli operatori a implementare campagne pubblicitarie in modo responsabile, contribuendo a proteggere le persone che utilizzano i nostri servizi”.

Nel 2019, la Gambling Commission ha collaborato anche con Twitter per lanciare una guida simile per gli utenti della piattaforma di microblogging.

PressGiochi