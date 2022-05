UK, Gambling Commission approva il nuovo metodo di indagine sui danni del gioco

Uno schema pilota condotto nella primavera del 2022 ha prodotto risultati che suggeriscono che l’1,3% della popolazione britannica sarebbe classificato come giocatore problematico, un valore di gran lunga superiore alla stima dello 0,4% dell’Health Survey for England 2018 (HSE 2018). Tuttavia, l’autorità di regolamentazione ha osservato che ciò potrebbe essere dovuto a una serie di ragioni, non correlate a un reale aumento del danno.

Di conseguenza, la Commissione ha avvertito che la nuova cifra “non dovrebbe essere utilizzata come stima del gioco problematico in questa fase”.

Anche la percentuale di intervistati classificati come a rischio moderato e basso di danno da gioco era più alta nell’indagine del programma pilota, al 2,3% e al 7,8%.

In particolare, ha evidenziato il fatto che una parte più ampia del campione del programma pilota erano giocatori d’azzardo rispetto a un campionamento casuale della popolazione. Per il pilota, il 63% degli intervistati ha giocato d’azzardo, rispetto al 54% dell’HSE 2018, con la differenza più netta nei tassi di gioco online.

Nella sua valutazione del progetto pilota, la ricerca sociale NatCen – che ha vinto la gara per condurre il programma – ha notato che la differenza non può essere spiegata da un vero picco nell’attività di gioco d’azzardo. Questo, ha affermato, sarebbe stato ripreso dai sondaggi trimestrali della Commissione sulla partecipazione.

Invece, il regolatore ha affermato che alcune delle differenze potrebbero essere state causate dall ‘”approccio push-to-web” del sondaggio, che “utilizza metodi di contatto offline per incoraggiare le persone a collegarsi online e completare un questionario”. Questo è stato integrato da un questionario postale più breve al fine di ridurre la distorsione di selezione verso gli utenti abituali di Internet.

Di conseguenza, il maggior numero di giocatori d’azzardo può essere dovuto al fatto che i giocatori sono naturalmente più inclini a compilare un sondaggio sul gioco d’azzardo. NatCen ha espresso un sentimento simile, ma ha anche sollevato la possibilità che gli intervistati ai sondaggi telefonici possano essere “riluttanti” a denunciare il gioco d’azzardo.

“È molto difficile distinguere tra queste ipotesi contrastanti e tutto può essere vero in una certa misura”, ha spiegato.

Inoltre, ha rilevato differenze nel modo in cui alcuni intervistati hanno compilato i sondaggi. NatCen ha osservato che i livelli di rischio bassi e moderati erano più alti nell’indagine pilota anche dopo aver controllato il loro livello di attività di gioco.

Ad esempio, anche tra i partecipanti all’HSE 2018 che avevano preso parte a una sola attività di gioco d’azzardo nell’ultimo anno, il 2% aveva un punteggio PSGI (Problem Gambling Severity Index) di uno o più. Nell’indagine pilota, il totale era dell’8%.

Complessivamente, dopo aver controllato l’attività di gioco d’azzardo, la probabilità stimata di avere un punteggio PGSI di 1+ è risultata essere 2,9 volte superiore per il sondaggio pilota rispetto a HSE 2018.

“Quindi, qualcosa nella natura del sondaggio pilota significa che i partecipanti al sondaggio pilota con lo stesso comportamento di gioco di quelli in HSE 2018 hanno risposto agli elementi PGSI in un modo che ha portato il loro punteggio di gioco a rischio basso o moderato o problematico”, NatCen disse.

NatCen ha rilevato che la discrepanza sia nei tassi di danno che nei livelli complessivi di gioco d’azzardo era più evidente tra i giovani, e in particolare le donne, mentre i tassi registrati tra gli anziani erano simili nei due sondaggi. NatCen ha anche aggiunto che il nuovo sondaggio che ha prodotto cifre più elevate “non era inaspettato”, poiché una revisione di un precedente sondaggio GambleAware/YouGov aveva suggerito che sondaggi simili potrebbero sovrastimare la prevalenza.

Nonostante i tassi di danno siano superiori ai sondaggi telefonici, NatCen ha anche notato che erano “inferiori a quelli tipicamente generati dai sondaggi online”.

In termini di tassi di partecipazione, NatCen ha affermato che il pilota ha avuto successo, superando le aspettative sui tassi di risposta.

La Commissione ha osservato che “offrire un’opzione di completamento del sondaggio postale è un must” per i sondaggi futuri, dato che il 40% degli intervistati ha inviato le risposte per posta.

Di conseguenza, l’autorità di regolamentazione ha concluso che l’indagine pilota era stata un successo, scegliendo di utilizzare una metodologia di indagine simile in futuro, dopo aver messo in atto queste raccomandazioni.

“L’indagine pilota ha dimostrato che abbiamo una solida base per una metodologia e ora possiamo passare alla fase sperimentale del nostro progetto”, ha commentato.

NatCen ha offerto una serie di raccomandazioni per le future edizioni del sondaggio. Ha suggerito di intraprendere un ulteriore lavoro per eliminare un pregiudizio nei confronti dei giocatori d’azzardo nel campione, come cambiare le lettere di invito per concentrarsi maggiormente sulla salute mentale piuttosto che sul gioco in particolare.

Inoltre, ha affermato che la dimensione del campione dovrebbe essere aumentata fino a 20.000, al fine di consentire l’analisi dei sottocampioni, nonché abbreviare il sondaggio in modo che possa essere completato in 20 minuti.

