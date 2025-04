UK Gambling Commission: 15 indagati per reati relativi alle scommesse sulle elezioni generali

La Gambling Commission del Regno Unito ha incriminato 15 persone per reati ai sensi del Gambling Act del 2005 a seguito di un’indagine su presunte frodi relative alle scommesse piazzate

L’indagine, avviata nel giugno 2024, si è concentrata su individui sospettati di aver utilizzato informazioni riservate, in particolare la conoscenza anticipata della data proposta per le elezioni, per ottenere un vantaggio ingiusto sui mercati delle scommesse. Tali azioni costituiscono un reato di frode ai sensi dell’articolo 42 del Gambling Act del 2005, un reato penale.

Gli imputati dovranno comparire davanti alla Westminster Magistrates Court alle ore 10:00 di venerdì 13 giugno 2025.

La Gambling Commission, in qualità di ente regolatore indipendente del gioco d’azzardo in Gran Bretagna, si impegna a tutelare i consumatori e il pubblico, a garantire la fiducia nel settore e a mantenere elevati standard tra i titolari di licenza. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del Gambling Act, la Commissione ha l’autorità di indagare sui reati e di avviare procedimenti penali ove opportuno.

La Commissione si impegna a far rispettare la legge e continuerà a intraprendere azioni concrete contro le pratiche illegali di gioco d’azzardo, anche indagando e perseguendo i reati.

La Gambling Commission ha specificato che, trattandosi di un processo penale in corso, non può fornire ulteriori dettagli sull’iter giudiziario.

PressGiochi