Newsletter

02 Settembre 2025 - 21:07

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling

GambleAware ha pubblicato un nuovo sondaggio condotto per conto di Social Finance e Sherbert Research, secondo il quale l’87% degli adolescenti britannici di età compresa tra i 13 e i

02 Settembre 2025

Share the post "UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling"

Stampa pagina

GambleAware ha pubblicato un nuovo sondaggio condotto per conto di Social Finance e Sherbert Research, secondo il quale l’87% degli adolescenti britannici di età compresa tra i 13 e i 17 anni ha avuto qualche tipo di contatto con il gioco d’azzardo online.

Questo dato è strettamente collegato a un altro, secondo cui il 79% dei giovani intervistati ritiene che dovrebbero esserci regole più severe riguardo ai contenuti e alla pubblicità sul gioco sui social media. Un numero simile di intervistati (78%) ha suggerito che nessun minorenne dovrebbe mai essere esposto a contenuti o pubblicità relativi al gioco d’azzardo. Uno dei partecipanti ha detto di aver ricevuto così tante pubblicità su YouTube riguardanti il gioco che “non era nemmeno divertente”.

Gli intervistati hanno dichiarato di aver incontrato contenuti legati al gioco d’azzardo principalmente su piattaforme specifiche tra cui YouTube, TikTok, Instagram, Kick e Twitch. Uno su sei ha riferito di aver visto creatori di contenuti e influencer promuovere messaggi sul gioco, inclusi link diretti ai prodotti, rivolti ai propri follower, tra cui anche minorenni. Gli algoritmi mostrano, quindi, questi contenuti direttamente ai giovani, persino ai bambini.

La CEO di GambleAware, Zoë Osmond OBE, ha sottolineato l’importanza di questa ricerca e le sfide che bambini e giovani affrontano nel consumo di contenuti, sia tramite smartphone che social media: “È inaccettabile che gli ambienti frequentati dai bambini continuino a essere invasi da contenuti soggetti a restrizioni di età. L’esposizione costante a contenuti sul gioco promossi da influencer contribuisce alla normalizzazione del gioco d’azzardo tra i bambini in età scolare, e sappiamo che un’esposizione precoce può aumentare il rischio di danni legati al gioco in età più avanzata”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Admiral Sport e Key2 insieme per un nuovo modello di Gioco Responsabile

UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling

Brightstar Lottery presenta nuove soluzione tecnologiche al NASPL 2025

Paesi Bassi, modifiche alle regole di concessione delle licenze per gioco online dal 1° gennaio 2026

Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”

Ucraina, confermata la riforma della licenza per le lotterie

Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”

Casinò di Saint-Vincent: ad agosto gli incassi si fermano a 6,9 mln di euro

Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio

La Svezia lancia una nuova campagna contro i debiti da gioco tra i giovani

Parte la nuova stagione di SisalFunClub 2026

Lo Stadio José Alvalade di Lisbona ospiterà i “Legends Charity Game”, in collaborazione con SBC Summit

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy