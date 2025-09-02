UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling

GambleAware ha pubblicato un nuovo sondaggio condotto per conto di Social Finance e Sherbert Research, secondo il quale l’87% degli adolescenti britannici di età compresa tra i 13 e i

GambleAware ha pubblicato un nuovo sondaggio condotto per conto di Social Finance e Sherbert Research, secondo il quale l’87% degli adolescenti britannici di età compresa tra i 13 e i 17 anni ha avuto qualche tipo di contatto con il gioco d’azzardo online.

Questo dato è strettamente collegato a un altro, secondo cui il 79% dei giovani intervistati ritiene che dovrebbero esserci regole più severe riguardo ai contenuti e alla pubblicità sul gioco sui social media. Un numero simile di intervistati (78%) ha suggerito che nessun minorenne dovrebbe mai essere esposto a contenuti o pubblicità relativi al gioco d’azzardo. Uno dei partecipanti ha detto di aver ricevuto così tante pubblicità su YouTube riguardanti il gioco che “non era nemmeno divertente”.

Gli intervistati hanno dichiarato di aver incontrato contenuti legati al gioco d’azzardo principalmente su piattaforme specifiche tra cui YouTube, TikTok, Instagram, Kick e Twitch. Uno su sei ha riferito di aver visto creatori di contenuti e influencer promuovere messaggi sul gioco, inclusi link diretti ai prodotti, rivolti ai propri follower, tra cui anche minorenni. Gli algoritmi mostrano, quindi, questi contenuti direttamente ai giovani, persino ai bambini.

La CEO di GambleAware, Zoë Osmond OBE, ha sottolineato l’importanza di questa ricerca e le sfide che bambini e giovani affrontano nel consumo di contenuti, sia tramite smartphone che social media: “È inaccettabile che gli ambienti frequentati dai bambini continuino a essere invasi da contenuti soggetti a restrizioni di età. L’esposizione costante a contenuti sul gioco promossi da influencer contribuisce alla normalizzazione del gioco d’azzardo tra i bambini in età scolare, e sappiamo che un’esposizione precoce può aumentare il rischio di danni legati al gioco in età più avanzata”.

