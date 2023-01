UK. Durante la World Cup crescono del 46% le visite sui siti di gioco illegali

Il numero di scommettitori britannici che visitano siti di gioco d’azzardo online non regolamentati è triplicato durante la Coppa del Mondo, secondo un nuovo studio realizzato nel Regno Unito.

Solo a dicembre 250.000 persone hanno visitato siti di gioco illegale rispetto alle circa 80.000 dello stesso mese dell’anno precedente, con un balzo simile a novembre.

Il principale gruppo di ricerca Yield Sec ha condotto la nuova analisi per il Betting and Gaming Council per valutare l’entità del gioco d’azzardo sul mercato nero nel 2022, anche durante la Coppa del mondo del Qatar.

Gli analisti hanno anche riscontrato che il traffico online verso i siti che pubblicizzano servizi per i giocatori problematici che si erano autoesclusi dagli operatori del Regno Unito è aumentato di quasi l’83%.

Tutti gli operatori di scommesse regolamentati nel Regno Unito sono iscritti a GamStop, un sistema di autoesclusione che blocca automaticamente l’accesso a tutti gli operatori regolamentati.

Ma il rapporto storico di Yield Sec afferma: “I siti non GamStop hanno generato l’82,68% in più di visite dal 26,88% in più di clienti unici durante il periodo novembre-dicembre 2022 rispetto ai due mesi precedenti, spendendo in media il 78% in più di tempo sul posto.”

Solo durante quel periodo di due mesi, oltre 64.500 giocatori vulnerabili hanno cercato siti del mercato nero che offrivano scommesse che eludessero GamStop.

La ricerca ha anche scoperto picchi di traffico verso i siti del mercato nero a marzo durante Cheltenham e giugno durante Ascot, indicando che le corse di cavalli sono pesantemente prese di mira da società di gioco d’azzardo illegali. Gli esperti del settore hanno stabilito che ci vogliono meno di 30 secondi per iscriversi a un sito del mercato nero prima di piazzare la prima scommessa, rispetto a una media di 12 minuti con un operatore regolamentato del Regno Unito. Questo perché gli operatori del Regno Unito devono condurre severi controlli di identità e verifica dell’età per prevenire problemi di gioco d’azzardo e frodi.

Michael Dugher, CEO del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: “Questa ricerca espone la terribile minaccia che il crescente mercato nero non sicuro e non regolamentato rappresenta per gli scommettitori.

Mentre l’industria regolamentata faceva di tutto per proteggere i giovani durante la Coppa del Mondo e aderiva a rigide normative e promuoveva un gioco d’azzardo più sicuro, gli operatori del mercato nero depredavano i vulnerabili. Questi siti senza licenza non offrono nessuno degli strumenti di gioco più sicuri promossi dai nostri membri, non pagano tasse e non impiegano nessuno, non contribuiscono con un centesimo allo sport o ai servizi che affrontano i danni del gioco e non fanno nulla per proteggere i giocatori vulnerabili. Questi dati mostrano che la Coppa del Mondo ha guidato una serie di preoccupanti tendenze del gioco d’azzardo nel Regno Unito – non nel settore regolamentato come previsto dai proibizionisti anti-gioco d’azzardo – ma nel mercato nero non regolamentato e non sicuro online”.

C’è stata troppa compiacenza riguardo alla minaccia del mercato nero.

Piuttosto che ignorare il problema, l’autorità di regolamentazione e il governo devono procedere con estrema cautela e resistere a controlli di accessibilità generalizzati e invadenti a bassi livelli che spingono ancora più scommettitori verso questi siti pericolosi. Complessivamente, il numero di visite ai siti Web del mercato nero dal Regno Unito è aumentato del 46% nel 2022, con circa 148.000 clienti che accedono a siti illeciti ogni mese. Una ricerca separata di PwC ha rilevato che il numero di clienti che utilizzano siti Web di scommesse senza licenza è più che raddoppiato, da 210.000 nel 2019 a 460.000 nel 2020 e il denaro puntato in miliardi.

Ismail Vali, fondatore e CEO di Yield Sec, ha dichiarato: “Questa tendenza all’aumento delle attività di gioco d’azzardo illegale durante importanti eventi sportivi riflette la minaccia sempre presente che gli operatori illegali rappresentano per i giocatori e il pubblico”.

Nel frattempo, il numero di annunci di scommesse televisive mostrati in TV durante la fase a gironi della Coppa del Mondo è diminuito del 34% rispetto alla Coppa del Mondo del 2018, hanno rivelato i dati.

In base al divieto volontario di Whistle-to-Whistle da parte dei membri di BGC, le pubblicità di scommesse televisive per gli operatori regolamentati non possono essere mostrate da cinque minuti prima dell’inizio di una partita fino a cinque minuti dopo la fine, prima dello spartiacque delle 21:00. Un rapporto dello scorso anno ha rilevato che il divieto aveva portato a una riduzione del 97% del numero di tali annunci visualizzati dai bambini in quel momento.

Il BGC terrà la sua quarta AGM questo giovedì 26 gennaio. Il discorso programmatico sarà pronunciato dal ministro del DCMS responsabile per il gioco d’azzardo, Paul Scully MP, e l’evento è ospitato dal presentatore di Times Radio John Pienaar.

L’AGM di quest’anno riunirà ancora una volta i leader aziendali del settore regolamentato delle scommesse e dei giochi del Regno Unito, un settore che genera 7,1 miliardi di sterline per l’economia, oltre a 4,2 miliardi di sterline in tasse, sostenendo 110.000 posti di lavoro.

PressGiochi