UK: durante la Safer Gambling Week 2025, uso record degli strumenti per il gioco responsabile

Safer Gambling Week 2025 ha registrato un livello record di utilizzo degli strumenti e dei messaggi dedicati al gioco responsabile, secondo i nuovi dati diffusi. L’analisi della campagna dello scorso

Safer Gambling Week 2025 ha registrato un livello record di utilizzo degli strumenti e dei messaggi dedicati al gioco responsabile, secondo i nuovi dati diffusi.

L’analisi della campagna dello scorso anno ha evidenziato che durante la Safer Gambling Week sono stati impostati 281.000 limiti di deposito, da parte di 153.960 titolari di account diversi, con un aumento del 41% rispetto all’anno precedente.

Per il quarto anno consecutivo è cresciuto il numero di utenti unici che hanno utilizzato almeno uno strumento di gioco responsabile durante la campagna. Parallelamente, il numero di messaggi di sensibilizzazione inviati ai clienti è salito a 10,95 milioni, con un incremento del 75% rispetto al 2024. Questi messaggi sono stati veicolati attraverso diversi canali, tra cui pop-up, messaggi diretti ed email personalizzate.

La campagna, svolta dal 17 al 23 novembre 2025, ha registrato anche un forte aumento degli investimenti da parte degli operatori: la spesa complessiva per la pubblicità sul gioco responsabile è cresciuta del 68% rispetto all’anno precedente, mentre le impression online degli annunci hanno raggiunto quota 182 milioni, in aumento del 27%.

La Safer Gambling Week è un’iniziativa annuale trasversale che coinvolge l’industria regolamentata delle scommesse e del gaming nel Regno Unito e in Irlanda — inclusi bookmaker, sale giochi, bingo, casinò e operatori online — insieme a enti benefici e stakeholder, con l’obiettivo di promuovere un gioco sicuro e responsabile.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di un numero record di parlamentari e membri della Camera dei Lord, tra cui la Gambling Minister Baroness Twycross, lo Shadow Secretary of State for Culture, Media and Sport Nigel Huddleston e lo Shadow Gambling Minister Louie French, tutti schierati a supporto della campagna.

Grainne Hurst, CEO del Betting and Gaming Council, ha dichiarato che la Safer Gambling Week “ha ancora una volta dimostrato l’impatto positivo che può avere nell’incoraggiare sempre più clienti a utilizzare gli strumenti di gioco responsabile disponibili solo nel settore regolamentato”.

Ha aggiunto che questi risultati record evidenziano l’impegno costante dell’industria nel migliorare gli standard e nel garantire che i milioni di persone che giocano lo facciano in un ambiente sicuro e responsabile.

Secondo l’organizzazione, circa 22,5 milioni di adulti nel Regno Unito effettuano ogni mese una forma di scommessa, mentre l’ultima indagine sanitaria dell’NHS per l’Inghilterra stima che lo 0,7% della popolazione adulta sia affetta da problemi legati al gioco.

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