UK, Dugher (BGC): “Tutela dei minori al centro dell’azione di governo nel settore giochi”

Nel Regno Unito, il Betting and Gaming Council ha invitato il governo a mettere la protezione dei bambini “in primo piano” nel prossimo Libro bianco sul gioco d’azzardo.

L’amministratore delegato Michael Dugher ha evidenziato il lavoro già svolto dall’industria regolamentata per proteggere i giovani. Ha affermato che le misure sono in “forte contrasto” con il mercato nero non regolamentato, che non ha nessuna delle misure di gioco più sicure offerte dai membri della BGC, come i rigorosi controlli di verifica dell’età.

In tutto, dal 2019, quando è stato istituito il BGC, sono state introdotte 15 misure di protezione per i minori, con ulteriori misure pianificate nei prossimi mesi.

Tra queste, il programma di prevenzione dei danni da gioco d’azzardo dei giovani da £ 10 milioni, che viene consegnato a bambini, insegnanti e operatori giovanili in tutto il Regno Unito dalle principali organizzazioni di beneficenza per il gioco d’azzardo più sicure YGAM e GamCare.

All’inizio di quest’anno, i membri del BGC hanno introdotto nuove regole volte a garantire che i ragazzi non possano visualizzare annunci di gioco d’azzardo sugli account dei social media ufficiali delle squadre di calcio.

I membri di BGC hanno anche introdotto nuove regole di limitazione dell’età sulla pubblicità sulle piattaforme social, limitando gli annunci a persone di età pari o superiore a 25 anni per la maggior parte dei siti. I primi risultati di un operatore hanno mostrato un calo del 96% delle visualizzazioni degli annunci sui social media da parte di persone di età compresa tra 18 e 24 anni negli ultimi tre mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il divieto di whistle to whistle per gli spot di scommesse TV durante le partite in diretta ha portato a una riduzione del 97% del numero di giovani che guardano tali annunci in quel momento.

Come ulteriore esempio dell’impegno dei nostri membri per la protezione dei bambini, i dati diffusi dagli analisti indipendenti Serve Legal hanno rivelato che i risultati dei negozi di scommesse sui controlli di verifica dell’età sono migliori di quelli di supermercati, minimarket e stazioni di servizio. Finora il novanta per cento dei negozi di scommesse ha superato i controlli nel 2021, rispetto all’83 per cento dei minimarket, al 77 per cento dei supermercati e al 76 per cento delle piazzole di servizio.

Il BGC sta anche lavorando con piattaforme di social media e società di ricerca per esaminare i modi per consentire alle persone di annullare l’iscrizione agli annunci di scommesse. L’ente invita anche gli altri operatori del settore delle scommesse e dei giochi regolamentati e coloro che vendono prodotti come i gratta e vinci nei negozi di alimentari e le macchinette della frutta nei pub, a seguire l’esempio dei negozi di scommesse nel loro successo con controlli di verifica dell’età indipendenti.

A dimostrazione del fatto che il lavoro svolto dalla BGC sta avendo un impatto, un recente rapporto della Gambling Commission ha mostrato che il tasso di gioco d’azzardo problematico per i giovani dai 16 ai 24 anni è sceso dallo 0,8% allo 0,4%.

Secondo dati separati della Gambling Commission, la percentuale di giovani che affermano di aver giocato nei sette giorni precedenti è scesa dal 23% nel 2011 all’11% nel 2019.

L’amministratore delegato di BGC Michael Dugher ha dichiarato: “Sosteniamo fermamente la revisione del gioco d’azzardo del governo, che ha evidenziato la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in un’economia del gioco equa e aperta come una delle principali priorità del governo. Ci auguriamo quindi che la protezione dell’infanzia sia al centro del prossimo Libro bianco. È chiaro che i passi che i membri della BGC hanno intrapreso nei due anni precedenti stanno ora dando risultati. Tuttavia, non siamo soddisfatti e proteggere i giovani rimane la nostra priorità assoluta mentre continuiamo a elevare gli standard in tutto il settore regolamentato. Il BGC e i nostri membri continueranno a guidare ulteriori cambiamenti per impedire ai minori di 18 anni e ad altri gruppi vulnerabili di essere esposti alla pubblicità del gioco d’azzardo online. L’industria delle scommesse e dei giochi regolamentati è determinata a promuovere il gioco d’azzardo più sicuro, che è in netto contrasto con il mercato nero online pericoloso e in crescita, che non ha nessuna delle garanzie che sono comuni tra i membri di BGC” ha concluso.

