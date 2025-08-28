Newsletter

29 Agosto 2025 - 03:04

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

UK. Dal Royal Ascot 450.000 sterline alle associazioni benefiche

A giugno, in occasione del Royal Ascot, non sono stati soltanto i cavalli a vincere. Grazie a un’iniziativa del Betting and Gaming Council (BGC), le vere protagoniste sono state diverse

28 Agosto 2025

Share the post "UK. Dal Royal Ascot 450.000 sterline alle associazioni benefiche"

Print Friendly, PDF & Email

A giugno, in occasione del Royal Ascot, non sono stati soltanto i cavalli a vincere. Grazie a un’iniziativa del Betting and Gaming Council (BGC), le vere protagoniste sono state diverse associazioni benefiche del Regno Unito. I membri del BGC hanno infatti deciso di devolvere tutti i profitti della Britannia Stakes, per un totale di 450.000 sterline, a sostegno di cause sociali.

Tra i beneficiari c’è anche Missing People, organizzazione che da oltre 30 anni si occupa di fornire supporto a chi vive il dramma della scomparsa di una persona cara. “La generosa donazione – ha dichiarato la Chief Executive Jo Youle OBE – sta già facendo la differenza per le persone scomparse e per i loro familiari, e continuerà a farla nel tempo”.

Nel Regno Unito ogni 90 secondi viene denunciata una scomparsa, coinvolgendo circa 170.000 famiglie all’anno. Si tratta di padri, madri, fratelli, nonni, amici o colleghi che improvvisamente diventano vulnerabili, lasciando i propri cari in una condizione di angoscia, paura e incertezza. Missing People offre un supporto specializzato a chi affronta queste situazioni, garantendo aiuto per tutto il tempo necessario, senza limiti. Le donazioni sono fondamentali per mantenere attivi i servizi: basti pensare che rispondere a una chiamata alla Helpline costa in media 11,50 sterline. Con la quota ricevuta dalla Britannia Stakes, l’associazione potrà rispondere a quasi 8.000 chiamate, ognuna delle quali può rappresentare una svolta o addirittura salvare una vita.

Secondo le stime, 8 adulti su 10 che scompaiono hanno problemi di salute mentale. Per questo parte dei fondi sarà destinata sia al rafforzamento del sostegno umano sia all’utilizzo di nuove tecnologie per raggiungere le persone più vulnerabili. Oltre a rispondere nell’immediato, Missing People lavora anche sul lungo periodo per ridurre il numero delle scomparse e garantire un trattamento equo a tutte le persone, indipendentemente da etnia, contesto sociale o circostanze. “Offrire ascolto, compassione ed empatia è al cuore di ciò che facciamo – ha spiegato Youle – e questo è reso possibile solo grazie a donazioni come questa”.

Quello che per molti è stato soltanto un piccolo azzardo a Royal Ascot, si è trasformato in un gesto di enorme solidarietà. Grazie all’impegno del Betting and Gaming Council, il contributo della Britannia Stakes rappresenta un lasciato concreto e duraturo, capace di offrire speranza, sostegno e cambiamento a migliaia di famiglie in difficoltà.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Allwyn valutata 11,2 miliardi di euro dopo la cessione di una quota di Komarek

Mondiali di calcio: ONU aggiorna linee guida contro le scommesse illegali

Spagna, gioco responsabile: DGOJ apre consultazione pubblica sul meccanismo di rilevazione dei comportamenti a rischio

UK. Dal Royal Ascot 450.000 sterline alle associazioni benefiche

Lotteria Italia 2025: via alla vendita dei biglietti dal 1° settembre, in palio premi fino a 5 milioni di euro

Casino a New York? Peggio delle discariche a Roma!

Colpo di scena da Elk Studios: Pirots 4 Frozen Fury è disponibile su Betsson

BEGE Awards 2025: presentati i membri della Giuria Onoraria

SBC Summit Tbilisi: l’agenda Conferenze che guida la crescita in Europa dell’Est e Asia Centrale

Pozzuoli, scoperta sala giochi abusiva: scatta l’ordinanza di chiusura

Francia: inviate in CE nuove regole sui messaggi di avvertimento per il gioco d’azzardo

Catania, chiuso per 7 giorni un centro scommesse

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy