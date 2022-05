UK. Da Bristol il primo centro di ricerca per analizzare i danni del gioco d’azzardo patologico

L’Università di Bristol ha lanciato il “primo centro di ricerca accademico” della Gran Bretagna dedicato allo sviluppo di “approcci multidisciplinari” che esaminano i danni del gioco, la dipendenza e le complessità sociali.

Lanciata come The Gambling Harms Research Center (GHRC), l’unità mira a trasformare la ricerca sui danni del gioco sviluppando risorse accademiche più profonde e approfondimenti basati sull’evidenza per condividere gli apprendimenti con le parti interessate nazionali e internazionali.

Il GHRC opererà come un hub indipendente, con il suo finanziamento garantito da una sovvenzione di 4 milioni di sterline commissionata da GambleAware, per aiutare a far funzionare la struttura nel corso dei prossimi cinque anni.

Il CEO di GambleAware Zoë Osmond ha commentato: “Questo investimento, ottenuto a seguito di un rigoroso processo di selezione, sottolinea l’impegno di GambleAware nella ricerca indipendente e di livello mondiale per costruire la base di prove sui danni del gioco.

GHRC è un importante passo avanti, che riunisce metodologie nuove ed entusiasmanti con una chiara focalizzazione sull’impatto in una delle migliori università del paese. Siamo incredibilmente entusiasti dei vantaggi a lungo termine di questo lavoro, guidando nuovi approcci di salute pubblica per ridurre i danni del gioco per un’ampia gamma di comunità. L’espansione del gioco d’azzardo danneggia l’approccio di ricerca basato sull’evidenza; il GHRC sarà supportato da accademici di primo piano in studi sui consumatori, salute pubblica, finanza personale e benessere pubblico. Il GHRC lavorerà a stretto contatto con molti altri istituti all’avanguardia della ricerca, tra cui il Bristol Digital Futures Institute, il Bristol Poverty Institute e il Bristol Population Health Science Institute” ha concluso Osmond.

“Abbiamo un disperato bisogno di una ricerca interdisciplinare su larga scala per comprendere veramente la complessità del danno del gioco come un grave problema di salute pubblica attuale. L’Università di Bristol, sede di centri di ricerca leader a livello mondiale in materia di salute, innovazione, povertà, coproduzione e futuro digitale, ha già riunito ricercatori di ogni Facoltà per far parte del nuovo Hub” ha affermato il co-direttore Agnes Nairn, Pro-Vice-Cancelliere del coinvolgimento globale e professore di marketing. “Il nostro obiettivo è attirare i migliori ricercatori internazionali, dagli informatici agli antropologi, affinché lavorino con noi nell’affrontare quest’area molto poco studiata”.

Le parti interessate hanno sottolineato l’importanza del lancio del GHRC, poiché i dati attuali mostrano che il gioco d’azzardo è tornato ai livelli pre-pandemia, con preoccupazioni intrecciate con la crisi del costo della vita nel Regno Unito.

L’annuncio precede quella che dovrebbe essere l’imminente pubblicazione della revisione del governo della legislazione sul gioco d’azzardo introdotta ai sensi del Gambling Act 2005. Il ministro del gioco DCMS Chris Philp ha dichiarato: “Accolgo con favore questa risorsa aggiuntiva di GambleAware per aiutare ad approfondire la nostra comprensione e consapevolezza dei danni legati al gioco. Stiamo attualmente effettuando la nostra revisione completa per garantire che le protezioni in atto per prevenire i danni siano adatte all’era digitale e pubblicheremo a breve un white paper”.

PressGiochi