UK, Cullis (presidente Bacta): “A sei anni dal lockdown, il settore ha bisogno che il governo intervenga per attuare riforme cruciali per le imprese”

Joseph Cullis, presidente di Bacta, l’associazione di categoria che rappresenta i settori britannici del divertimento e del gioco a bassa posta, ha scelto il sesto anniversario del lockdown per sollecitare

Joseph Cullis, presidente di Bacta, l’associazione di categoria che rappresenta i settori britannici del divertimento e del gioco a bassa posta, ha scelto il sesto anniversario del lockdown per sollecitare quelle riforme fondamentali per le imprese che, a suo dire, sono necessarie per aiutare il settore terrestre a tornare ai livelli di attività pre-COVID.

Sottolineando la necessità per il governo di rivedere i livelli di puntata e di vincita per la prima volta dal 2014 e di modificare il rapporto 80/20 delle macchine, ha dichiarato: «Il 23 marzo segna il sesto anniversario dell’annuncio del primo lockdown da parte dell’allora Primo Ministro Boris Johnson, che ordinò alle persone di restare a casa.

Il nostro settore è stato uno dei primi a chiudere e uno degli ultimi a riaprire. La maggior parte delle aziende associate a Bacta sono piccole e medie imprese: so per esperienza diretta quanto quel periodo sia stato dannoso e quanto sia stato difficile tornare anche solo vicino ai livelli di attività pre-COVID.»

Ha aggiunto: «In un settore altamente regolamentato, in cui gli operatori di apparecchi da gioco non sono autorizzati a trasferire l’aumento dei costi sui consumatori, facciamo affidamento sull’intervento del governo affinché le nostre imprese possano rimanere sostenibili. Per alcune categorie di macchine da gioco, i livelli di puntata e vincita sono rimasti invariati dal 2014. Dopo oltre un decennio senza modifiche a molti limiti, la necessità di intervenire sta diventando sempre più urgente.

Ottenere un rapporto tra macchine più progressivo, in linea con le esigenze dei giocatori, e un aumento dei livelli di puntata e vincita è necessario semplicemente per tenere il passo con l’inflazione.

Senza aumenti regolari dei massimali consentiti, la capacità del settore di creare occupazione e benefici economici per le vie commerciali e le comunità costiere è fortemente ridotta.»

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