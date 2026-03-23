Newsletter

23 Marzo 2026 - 17:30

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

UK, Cullis (presidente Bacta): “A sei anni dal lockdown, il settore ha bisogno che il governo intervenga per attuare riforme cruciali per le imprese”

Joseph Cullis, presidente di Bacta, l’associazione di categoria che rappresenta i settori britannici del divertimento e del gioco a bassa posta, ha scelto il sesto anniversario del lockdown per sollecitare

23 Marzo 2026

Share the post "UK, Cullis (presidente Bacta): “A sei anni dal lockdown, il settore ha bisogno che il governo intervenga per attuare riforme cruciali per le imprese”"

Stampa pagina

Joseph Cullis, presidente di Bacta, l’associazione di categoria che rappresenta i settori britannici del divertimento e del gioco a bassa posta, ha scelto il sesto anniversario del lockdown per sollecitare quelle riforme fondamentali per le imprese che, a suo dire, sono necessarie per aiutare il settore terrestre a tornare ai livelli di attività pre-COVID.

Sottolineando la necessità per il governo di rivedere i livelli di puntata e di vincita per la prima volta dal 2014 e di modificare il rapporto 80/20 delle macchine, ha dichiarato: «Il 23 marzo segna il sesto anniversario dell’annuncio del primo lockdown da parte dell’allora Primo Ministro Boris Johnson, che ordinò alle persone di restare a casa.

Il nostro settore è stato uno dei primi a chiudere e uno degli ultimi a riaprire. La maggior parte delle aziende associate a Bacta sono piccole e medie imprese: so per esperienza diretta quanto quel periodo sia stato dannoso e quanto sia stato difficile tornare anche solo vicino ai livelli di attività pre-COVID.»

Ha aggiunto: «In un settore altamente regolamentato, in cui gli operatori di apparecchi da gioco non sono autorizzati a trasferire l’aumento dei costi sui consumatori, facciamo affidamento sull’intervento del governo affinché le nostre imprese possano rimanere sostenibili. Per alcune categorie di macchine da gioco, i livelli di puntata e vincita sono rimasti invariati dal 2014. Dopo oltre un decennio senza modifiche a molti limiti, la necessità di intervenire sta diventando sempre più urgente.

Ottenere un rapporto tra macchine più progressivo, in linea con le esigenze dei giocatori, e un aumento dei livelli di puntata e vincita è necessario semplicemente per tenere il passo con l’inflazione.

Senza aumenti regolari dei massimali consentiti, la capacità del settore di creare occupazione e benefici economici per le vie commerciali e le comunità costiere è fortemente ridotta.»

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Riordino gioco fisico, il 10 aprile il decreto approda in Conferenza Unificata

Una ricerca sostenuta dall’ICE Research Institute evidenzia come lo stigma possa intensificare il gioco problematico

Fiamme gialle, nel 2025 Bilancio 2025, giochi e scommesse nel mirino, a Catania scoperto sistema per l’infiltrazione criminale nel gaming online

Asti: revocata la licenza ad una sala VLT

UK, Cullis (presidente Bacta): “A sei anni dal lockdown, il settore ha bisogno che il governo intervenga per attuare riforme cruciali per le imprese”

Octavian Digital, La Grutta: “Cresciamo in Italia e acceleriamo all’estero tra certificazioni e nuovi accordi commerciali”

Formula 1 – Il titolo è una lotta tra le Mercedes: Antonelli sfida Russell. L’italiano campione del mondo a 3,50 su Sisal.it

SuperEnalotto. Il Sistema proposto in Bacheca Sisal dalla ricevitoria Jab 21 di Scafati (SA) ha realizzato una vincita complessiva di 42.724,00€

Data room As.tro: il cinquantasettesimo bollettino sulle ludopatie

Pagamenti e limiti al contante, Raffaele Gnazzi (AdmiralPay): “Nessun timore per i PVR, il futuro è cashless” – Video

Run Rome The Marathon 2026: oltre 100 dipendenti e amici di Entain in corsa per Sport Senza Frontiere

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da 52.968,54€ complessivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×