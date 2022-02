UK, Covid e gambling: nel quarto trimestre dati di gioco stabili

Il rendimento lordo di gioco (GGY) online dei britannici è stato di 421 milioni di sterline a dicembre, per 1,2 miliardi di sterline nel quarto trimestre 2021, con una diminuzione

Il rendimento lordo di gioco (GGY) online dei britannici è stato di 421 milioni di sterline a dicembre, per 1,2 miliardi di sterline nel quarto trimestre 2021, con una diminuzione del 6%. Il numero complessivo di scommesse è aumentato del 4%, mentre il numero di conti attivi è rimasto stabile.

La spesa in apparecchi da gioco/slot è aumentata dell’1% a 568 milioni di sterline, il numero di giocatori attivi è aumentato del 5% a 9,8 milioni.

Il GGY degli operatori del betting è diminuito dell’1% a 533 milioni di sterline mentre il numero di scommesse è aumentato a 3,3 miliardi.

Questi sono i numeri forniti dalla Gambling Commission britannica che da mesi sta monitorando i dati degli operatori per comprendere come la pandemia ha impattato sulla spesa di gioco degli inglesi.

I dati – che riflettono il periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2021 – mostrano come le abitudini di gioco stiano reagendo all’allentamento delle misure e delle restrizioni adottate contro la diffusione del Covid.

“Riconosciamo che il paese sta ora entrando in una fase diversa mentre ci adattiamo alla vita dopo una serie di restrizioni – scrive Gambling Commission -. Continuiamo ad aspettarci una maggiore vigilanza da parte degli operatori poiché i consumatori sono influenzati in modi diversi dalle circostanze provocate dalla pandemia e dal più ampio contesto economico.

Ci aspettiamo che gli operatori continuino a seguire le linee guida rafforzate emesse durante il primo blocco, interessandoci da vicino ai dati che mostrano i consumatori che ampliano il proprio portafoglio di giochi e spendono più tempo o denaro di prima, evitando qualsiasi tentazione di sfruttare la situazione attuale per scopi di marketing, in particolare quando i consumatori si adeguano a una nuova normalità, prestando particolare attenzione quando si acquisiscono nuovi clienti e si prendono decisioni sui controlli di accessibilità che riflettono l’ambiente in cui ci troviamo.

La Commissione continua a monitorare il rischio connesso al mercato valutando l’impatto delle linee guida rafforzate emesse agli operatori e monitorando i dati chiave insieme alla raccolta laddove le prove identificano ulteriori rischi cui sono esposti i consumatori, adottando ulteriori azioni per proteggere i consumatori”.

PressGiochi