UK. Commissione pronta a chiudere consultazione sulle politiche di licenza di gioco

La UK Gambling Commission ha ricordato agli stakeholders del settore del gioco d’azzardo che la sua consultazione sulle politiche di licenza, conformità e applicazione del gaming si concluderà mercoledì 9 febbraio 2022.

Lanciata il 17 novembre, la Commissione cerca indicazioni sulla sua “Dichiarazione di principi” che ha guidato la politica normativa del gioco d’azzardo nel Regno Unito in merito alla valutazione del rischio, alle licenze agli operatori e al personale chiave, allo svolgimento di attività di conformità e all’applicazione normativa/penale.

Le politiche in materia di licenza, conformità e applicazione sono state modificate l’ultima volta nel 2017.

L’UKGC ha affermato che richiede orientamenti e pareri su quattro aree di interesse. In cima all’ordine del giorno, è necessario un feedback su come la Commissione dovrebbe “esporre la sua posizione sui prodotti che sembrano richiedere una doppia regolamentazione”. Una preoccupazione che si nota a seguito delle critiche diffuse all’autorità di regolamentazione per l’approvazione della licenza di Football Index, il mercato azionario dei calciatori gestito dal licenziatario BetIndex che è crollato a marzo dello scorso anno.

“Il nostro risultato preferito è che ciò venga risolto attraverso un cambiamento legislativo, ma è improbabile che accada prima della conclusione della legge sul gioco d’azzardo. In assenza di cambiamenti, proponiamo di definire una chiara posizione politica su come intendiamo trattare questi prodotti” riporta il briefing della consultazione.

Inoltre, sono necessari ulteriori feedback per chiarire i requisiti e la due diligence del personale ritenuto idoneo a portare una licenza operativa per il gioco d’azzardo nel Regno Unito. Le modifiche proposte in materia di licenze e applicazione mireranno a essere incorporate nel nuovo approccio politico della Commissione, che sarà sperimentato durante un periodo di 12 mesi. Concludendo la sua dichiarazione, l’UKGC ha delineato il suo obiettivo di riflettere una serie di modifiche alle sue procedure in materia di revisione delle licenze, sospensioni e accordi normativi.

PressGiochi